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В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
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11:28 24.02.2025 (обновлено: 12:12 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:28:00+03:00
2025-02-24T12:12:00+03:00
россия
мария захарова
в мире
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принятия шагов по усилию безопасности российского представительства."Взрывы на территории Генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейший мер по расследованию, а также шаги по усилению безопасности российского загранучерждения", - сказала она.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001239903.html
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россия, мария захарова, в мире, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
Россия, Мария Захарова, В мире, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе

Захарова: взрывы в генконсульстве России в Марселе имеют признаки теракта

CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of MarseilleГенеральное консульство России в Марселе
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of Marseille
Генеральное консульство России в Марселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принятия шагов по усилию безопасности российского представительства.
"Взрывы на территории Генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейший мер по расследованию, а также шаги по усилению безопасности российского загранучерждения", - сказала она.
Обстановка возле российского консульства в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство
Вчера, 11:43
 
РоссияМария ЗахароваВ миреВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
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