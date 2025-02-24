https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:28:00+03:00
2025-02-24T11:28:00+03:00
2025-02-24T12:12:00+03:00
россия
мария захарова
в мире
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принятия шагов по усилию безопасности российского представительства."Взрывы на территории Генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейший мер по расследованию, а также шаги по усилению безопасности российского загранучерждения", - сказала она.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001239903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, в мире, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
Россия, Мария Захарова, В мире, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе
Захарова: взрывы в генконсульстве России в Марселе имеют признаки теракта