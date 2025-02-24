https://ria.ru/20250224/marsel-2001227405.html
В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв
В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025
В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв
Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:02:00+03:00
2025-02-24T11:02:00+03:00
2025-02-24T15:05:00+03:00
в мире
марсель
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города.В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск).Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. О пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20250223/vzryv-2001090428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Марсель, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе