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В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025
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11:02 24.02.2025 (обновлено: 15:05 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001227405.html
В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв
В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025
В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв
Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:02:00+03:00
2025-02-24T15:05:00+03:00
в мире
марсель
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города.В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск).Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. О пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20250223/vzryv-2001090428.html
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в мире, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Марсель, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе

В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв

© РИА НовостиЭкстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе, 24 февраля 2025 года
Экстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе, 24 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости
Экстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе, 24 февраля 2025 года
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города.
В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск).
Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. О пострадавших не сообщается.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в провинции Яла, Таиланд - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
На юге Таиланда прогремели взрывы
23 февраля, 09:41
 
В миреМарсельВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
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