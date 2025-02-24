https://ria.ru/20250224/marsel-2001227405.html

В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв

В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025

В Марселе вблизи российского консульства прогремел взрыв

Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:02:00+03:00

2025-02-24T11:02:00+03:00

2025-02-24T15:05:00+03:00

в мире

марсель

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города.В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск).Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. О пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20250223/vzryv-2001090428.html

марсель

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе