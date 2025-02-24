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Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно - РИА Новости, 24.02.2025
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21:14 24.02.2025 (обновлено: 21:18 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/makron-2001364046.html
Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно
Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно - РИА Новости, 24.02.2025
Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:14:00+03:00
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в мире
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санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву."Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х.По его словам, вопрос замороженных российских активов должен стать частью мирных переговоров по Украине.
https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, санкции в отношении россии, сша
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, США
Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно

Макрон: забрать замороженные активы России невозможно, это противоречит праву

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву.
"Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х.
По его словам, вопрос замороженных российских активов должен стать частью мирных переговоров по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
Вчера, 21:07
 
В миреФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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