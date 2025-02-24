https://ria.ru/20250224/makron-2001364046.html

Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно

Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно - РИА Новости, 24.02.2025

Макрон заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. РИА Новости, 24.02.2025

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву."Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х.По его словам, вопрос замороженных российских активов должен стать частью мирных переговоров по Украине.

https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html

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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, санкции в отношении россии, сша