Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 24.02.2025 (обновлено: 21:43 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:07:00+03:00
2025-02-24T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лондон
париж
эммануэль макрон
дональд трамп
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799940_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_273d1e80a00f8a41a93d7b4d563f543b.jpg
ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, следует из трансляции, которую Елисейский дворец вел в соцсети Х."То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных", — сказал он.По его словам, войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии".В последнее время некоторые лидеры европейских стран не раз заявляли о возможности отправить на Украину свои войска, хотя к общему мнению по этому поводу на двух саммитах в Париже они так и не пришли.По информации Службы внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД планы Запада по вводу контингента на Украину назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
украина
лондон
париж
великобритания
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799940_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_74e2ffdb1c447c35a095206583242a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, лондон, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, великобритания, франция, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Париж, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Великобритания, Франция, США
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине

Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по гарантиям безопасности Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, следует из трансляции, которую Елисейский дворец вел в соцсети Х.
"То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрону и Стармеру поручено спасти западный мир и продолжить войну
Вчера, 08:00
По его словам, войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии".
В последнее время некоторые лидеры европейских стран не раз заявляли о возможности отправить на Украину свои войска, хотя к общему мнению по этому поводу на двух саммитах в Париже они так и не пришли.
По информации Службы внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД планы Запада по вводу контингента на Украину назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
19 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛондонПарижЭммануэль МакронДональд ТрампВеликобританияФранцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала