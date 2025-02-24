https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:07:00+03:00
2025-02-24T21:07:00+03:00
2025-02-24T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, следует из трансляции, которую Елисейский дворец вел в соцсети Х."То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных", — сказал он.По его словам, войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии".В последнее время некоторые лидеры европейских стран не раз заявляли о возможности отправить на Украину свои войска, хотя к общему мнению по этому поводу на двух саммитах в Париже они так и не пришли.По информации Службы внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД планы Запада по вводу контингента на Украину назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Париж, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Великобритания, Франция, США
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по гарантиям безопасности Украины