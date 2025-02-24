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"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом - РИА Новости, 24.02.2025
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19:21 24.02.2025 (обновлено: 19:22 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/makron-2001349779.html
"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом
"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом - РИА Новости, 24.02.2025
"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал ситуацию, произошедшую с президентом Эммануэлем Макроном во время визита в Белый дом, унижением. Об... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:21:00+03:00
2025-02-24T19:22:00+03:00
в мире
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сша
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал ситуацию, произошедшую с президентом Эммануэлем Макроном во время визита в Белый дом, унижением. Об этом он написал в соцсети X.Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу, когда его машина подъехала к Белому дому."Какое унижение после стольких лет раболепства… Когда Франция перестает думать самостоятельно, вот как это заканчивается", — написал Дюпон-Эньян.Политик также призвал в срочном порядке провести внеочередные президентские выборы, чтобы "появилась независимая Франция".Президент Франции прибыл в США, чтобы попытаться убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. На этой неделе в Вашингтон прилетит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, у которого схожие цели.На прошлой неделе в Эр-Рияде прошли первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня. На них стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001198623.html
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Прибытие Макрона в Белый дом, где его не встретил Трамп
Прибытие Макрона в Белый дом, где его не встретил Трамп
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в мире, дональд трамп, сша, эммануэль макрон, франция, николя дюпон-эньян
В мире, Дональд Трамп, США, Эммануэль Макрон, Франция, Николя Дюпон-Эньян
"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом

Дюпон-Эньян назвал отказ Трампа встретить Макрона у Белого дома унижением

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал ситуацию, произошедшую с президентом Эммануэлем Макроном во время визита в Белый дом, унижением. Об этом он написал в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу, когда его машина подъехала к Белому дому.
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"Какое унижение после стольких лет раболепства… Когда Франция перестает думать самостоятельно, вот как это заканчивается", — написал Дюпон-Эньян.
Политик также призвал в срочном порядке провести внеочередные президентские выборы, чтобы "появилась независимая Франция".
Президент Франции прибыл в США, чтобы попытаться убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. На этой неделе в Вашингтон прилетит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, у которого схожие цели.
На прошлой неделе в Эр-Рияде прошли первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня. На них стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.
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В миреДональд ТрампСШАЭммануэль МакронФранцияНиколя Дюпон-Эньян
 
 
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