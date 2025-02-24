https://ria.ru/20250224/makron-2001349779.html

"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом

"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом - РИА Новости, 24.02.2025

"Какое унижение". Во Франции высмеяли Макрона после визита в Белый дом

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал ситуацию, произошедшую с президентом Эммануэлем Макроном во время визита в Белый дом, унижением. Об... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:21:00+03:00

2025-02-24T19:21:00+03:00

2025-02-24T19:22:00+03:00

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николя дюпон-эньян

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал ситуацию, произошедшую с президентом Эммануэлем Макроном во время визита в Белый дом, унижением. Об этом он написал в соцсети X.Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу, когда его машина подъехала к Белому дому."Какое унижение после стольких лет раболепства… Когда Франция перестает думать самостоятельно, вот как это заканчивается", — написал Дюпон-Эньян.Политик также призвал в срочном порядке провести внеочередные президентские выборы, чтобы "появилась независимая Франция".Президент Франции прибыл в США, чтобы попытаться убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. На этой неделе в Вашингтон прилетит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, у которого схожие цели.На прошлой неделе в Эр-Рияде прошли первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня. На них стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001198623.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001331475.html

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Прибытие Макрона в Белый дом, где его не встретил Трамп Прибытие Макрона в Белый дом, где его не встретил Трамп 2025-02-24T19:21 true PT0M21S

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в мире, дональд трамп, сша, эммануэль макрон, франция, николя дюпон-эньян