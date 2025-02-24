https://ria.ru/20250224/madagaskar-2001360947.html
На Мадагаскаре более 20 человек стали жертвами наводнений
На Мадагаскаре более 20 человек стали жертвами наводнений - РИА Новости, 24.02.2025
На Мадагаскаре более 20 человек стали жертвами наводнений
Жертвами ливней и наводнений на Мадагаскаре стали более 20 человек, затронутыми стихией оказались почти 20 тысяч сообщает местный портал 2424.mg со ссылкой на... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:48:00+03:00
2025-02-24T20:48:00+03:00
2025-02-24T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жертвами ливней и наводнений на Мадагаскаре стали более 20 человек, затронутыми стихией оказались почти 20 тысяч сообщает местный портал 2424.mg со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (BNGRC) страны. На прошлой неделе сообщалось о трех погибших и 11 тысячах жителей, которых затронула ситуация. "Согласно последнему отчету, опубликованному в понедельник, число погибших возросло до 22 человек… В настоящее время на острове насчитывается 19 764 человека, затронутых стихийными бедствиями", - сообщает портал. Число перемещенных лиц, которые укрываются в специальных пунктах размещения или у родственников, составляет около 7,3 тысячи.
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в мире, мадагаскар
На Мадагаскаре более 20 человек стали жертвами наводнений
На Мадагаскаре из-за ливней и наводнений погибли более 20 человек
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Жертвами ливней и наводнений на Мадагаскаре стали более 20 человек, затронутыми стихией оказались почти 20 тысяч сообщает местный портал 2424.mg
со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (BNGRC) страны.
На прошлой неделе сообщалось о трех погибших и 11 тысячах жителей, которых затронула ситуация.
"Согласно последнему отчету, опубликованному в понедельник, число погибших возросло до 22 человек… В настоящее время на острове насчитывается 19 764 человека, затронутых стихийными бедствиями", - сообщает портал.
Число перемещенных лиц, которые укрываются в специальных пунктах размещения или у родственников, составляет около 7,3 тысячи.