https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html

Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии

Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии - РИА Новости, 24.02.2025

Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии

Лидер вышедшей из текущей коалиции немецкой партии СвДП и экс-глава минфина Германии Кристиан Линднер подтвердил свой уход из политики после неудачных для его... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T01:09:00+03:00

2025-02-24T01:09:00+03:00

2025-02-24T01:32:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер вышедшей из текущей коалиции немецкой партии СвДП и экс-глава минфина Германии Кристиан Линднер подтвердил свой уход из политики после неудачных для его партии выборов. Ранее Линднер заявил, что оставит руководство партией и уйдет из политики, если СвДП не пройдет в бундестаг по итогам выборов."Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, (принесли — Прим. ред.) новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики", — написал Линднер в соцсети X.По итогам подсчета в 154 из 299 округов СвДП не набирает порог в пять процентов и поэтому не проходит в бундестаг — партию поддержали только 4,1 процента избирателей.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83 процента.После подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов, лидирует ХДС/ХСС с 29,6 процента голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15,6 процента голосов. У "Зеленых" пока 10,8 процента, а у "Левых" — 8,4 процента. Свободные либералы (СвДП) пока не проходят пятипроцентный порог вхождения в парламент, имея лишь 4,1 процент голосов. "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" с трудом преодолевает пятипроцентный барьер.Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг.

https://ria.ru/20250223/merts-2001180322.html

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в мире, германия, кристиан линднер