https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html
Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии
Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии - РИА Новости, 24.02.2025
Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии
Лидер вышедшей из текущей коалиции немецкой партии СвДП и экс-глава минфина Германии Кристиан Линднер подтвердил свой уход из политики после неудачных для его... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:09:00+03:00
2025-02-24T01:09:00+03:00
2025-02-24T01:32:00+03:00
в мире
германия
кристиан линднер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_0:272:5100:3141_1920x0_80_0_0_166653761679cead5229c335ed3d153f.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер вышедшей из текущей коалиции немецкой партии СвДП и экс-глава минфина Германии Кристиан Линднер подтвердил свой уход из политики после неудачных для его партии выборов. Ранее Линднер заявил, что оставит руководство партией и уйдет из политики, если СвДП не пройдет в бундестаг по итогам выборов."Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, (принесли — Прим. ред.) новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики", — написал Линднер в соцсети X.По итогам подсчета в 154 из 299 округов СвДП не набирает порог в пять процентов и поэтому не проходит в бундестаг — партию поддержали только 4,1 процента избирателей.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83 процента.После подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов, лидирует ХДС/ХСС с 29,6 процента голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15,6 процента голосов. У "Зеленых" пока 10,8 процента, а у "Левых" — 8,4 процента. Свободные либералы (СвДП) пока не проходят пятипроцентный порог вхождения в парламент, имея лишь 4,1 процент голосов. "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" с трудом преодолевает пятипроцентный барьер.Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг.
https://ria.ru/20250223/merts-2001180322.html
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001185805.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_413:0:5100:3515_1920x0_80_0_0_8f49352442523ab434cde1d0aca23d2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, кристиан линднер
В мире, Германия, Кристиан Линднер
Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии
Глава СвДП Линднер объявил об уходе из политики после провала на выборах
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер вышедшей из текущей коалиции немецкой партии СвДП и экс-глава минфина Германии Кристиан Линднер подтвердил свой уход из политики после неудачных для его партии выборов.
Ранее Линднер заявил, что оставит руководство партией и уйдет из политики, если СвДП не пройдет в бундестаг по итогам выборов.
«
"Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, (принесли — Прим. ред.) новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики", — написал Линднер в соцсети X.
По итогам подсчета в 154 из 299 округов СвДП не набирает порог в пять процентов и поэтому не проходит в бундестаг — партию поддержали только 4,1 процента избирателей.
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии
в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83 процента.
После подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов, лидирует ХДС/ХСС с 29,6 процента голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15,6 процента голосов. У "Зеленых" пока 10,8 процента, а у "Левых" — 8,4 процента. Свободные либералы (СвДП) пока не проходят пятипроцентный порог вхождения в парламент, имея лишь 4,1 процент голосов. "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" с трудом преодолевает пятипроцентный барьер.
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг.