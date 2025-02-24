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На Кубани отец с дочерью провалились под лед - РИА Новости, 24.02.2025
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18:44 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/led-2001343747.html
На Кубани отец с дочерью провалились под лед
На Кубани отец с дочерью провалились под лед - РИА Новости, 24.02.2025
На Кубани отец с дочерью провалились под лед
Отец с дочерью провалились под лед реки в Кореновском районе Кубани, найдено тело мужчины, девочка попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:44:00+03:00
2025-02-24T18:44:00+03:00
происшествия
кореновский район
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Отец с дочерью провалились под лед реки в Кореновском районе Кубани, найдено тело мужчины, девочка попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "События были вчера, тело погибшего обнаружено в тот же день", - сообщил в понедельник собеседник агентства, уточняя, что отец и девочка провалились под лед. По данным правоохранительных органов, ребенок находился в реанимации, но ее уже перевели. Отмечается, что, по данному факту Кореновский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. В местных СМИ появилась информация со слов очевидцев о том, что отец и дочь пошли на речку Журавка, чтобы покормить лебедей.
https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html
https://ria.ru/20250217/led-1999848971.html
кореновский район
россия
краснодарский край
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происшествия, кореновский район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кореновский район, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани отец с дочерью провалились под лед

На Кубани отец и дочь провалились под лед, мужчина погиб, девочка в реанимации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Отец с дочерью провалились под лед реки в Кореновском районе Кубани, найдено тело мужчины, девочка попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"События были вчера, тело погибшего обнаружено в тот же день", - сообщил в понедельник собеседник агентства, уточняя, что отец и девочка провалились под лед.
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По данным правоохранительных органов, ребенок находился в реанимации, но ее уже перевели.
Отмечается, что, по данному факту Кореновский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку.
В местных СМИ появилась информация со слов очевидцев о том, что отец и дочь пошли на речку Журавка, чтобы покормить лебедей.
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ПроисшествияКореновский районРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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