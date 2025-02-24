https://ria.ru/20250224/led-2001343747.html

На Кубани отец с дочерью провалились под лед

На Кубани отец с дочерью провалились под лед - РИА Новости, 24.02.2025

На Кубани отец с дочерью провалились под лед

Отец с дочерью провалились под лед реки в Кореновском районе Кубани, найдено тело мужчины, девочка попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:44:00+03:00

2025-02-24T18:44:00+03:00

2025-02-24T18:44:00+03:00

происшествия

кореновский район

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Отец с дочерью провалились под лед реки в Кореновском районе Кубани, найдено тело мужчины, девочка попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "События были вчера, тело погибшего обнаружено в тот же день", - сообщил в понедельник собеседник агентства, уточняя, что отец и девочка провалились под лед. По данным правоохранительных органов, ребенок находился в реанимации, но ее уже перевели. Отмечается, что, по данному факту Кореновский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. В местных СМИ появилась информация со слов очевидцев о том, что отец и дочь пошли на речку Журавка, чтобы покормить лебедей.

https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html

https://ria.ru/20250217/led-1999848971.html

кореновский район

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кореновский район, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)