https://ria.ru/20250224/ldpr-2001330625.html
Слуцкий предложил ввести требования для возвращения иностранных компаний
Слуцкий предложил ввести требования для возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 24.02.2025
Слуцкий предложил ввести требования для возвращения иностранных компаний
Необходимо разработать четкие механизмы регулирования деятельности иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, в том числе ввести требования о РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:31:00+03:00
2025-02-24T17:31:00+03:00
2025-02-24T17:31:00+03:00
экономика
россия
севастополь
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Необходимо разработать четкие механизмы регулирования деятельности иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, в том числе ввести требования о публичном заявлении руководства иностранной компании, которое будет подтверждать, что Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области являются территориями России, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Иностранные компании, ушедшие из России после начала СВО, показали свою недружественную позицию по отношению к ее простым гражданам. В связи с ростом числа зарубежных брендов, заинтересованных в возвращении на российский рынок, необходимо разработать четкие механизмы регулирования их деятельности. В этой связи ЛДПР предлагается: введение требования о публичном заявлении руководства иностранной компании, подтверждающем лояльность и приверженность России. Заявление, в частности, должно предусматривать признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей территорией России", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что в заявлении должно быть отражено осуждение действий украинского режима, направленных против гражданского населения РФ, обязательство в равной степени оказывать услуги всем гражданам РФ вне зависимости от их места проживания и порядка получения паспорта, проводить политику, направленную против ущемления прав и дискриминации российских граждан как в России, так и за рубежом. Лидер ЛДПР добавил, что заявление может быть официально направлено в адрес правительства РФ или опубликовано на официальном сайте иностранной компании. Кроме того, по словам Слуцкого, ЛДПР предлагает проводить обязательные проверки иностранных компаний на предмет финансирования ВСУ и других преступных организаций, только прошедшие проверку компании могут быть допущены к работе в России. Также парламентарий предлагает устроить первичное рассмотрение заявок на возвращение иностранных компаний при участии представителей Торгово-промышленной палаты России, отраслевых объединений и союзов, добавив, что окончательное решение о возвращении иностранной компании принимается правительством РФ. "Создание специализированного Фонда возрождения новых и приграничных российских регионов (далее – Фонд), который мог бы пополняться от средств иностранных компаний, возвращающихся на российский рынок. Фонд должен пополняться из следующих источников: введение лицензии на возврат иностранных компаний, введение повышенного налога на прибыль и иных финансовых обязательств для иностранных компаний в виде регулярных целевых отчислений", - подчеркнул Слуцкий. Также Слуцкий предлагает ввести ограничения и дополнительные требования к деятельности иностранных компаний, в том числе рекламные ограничения – запрет на массовую рекламную кампанию в течение первых нескольких лет работы на территории России, регулирование ассортимента товаров: ввод иностранных брендов должен быть поэтапным (например, 30% товарных линеек от полного ассортимента в 1-й год работы), согласие на размещение продукции отечественных производителей в торговом пространстве иностранных компаний и обязательная локализация производства, то есть компании, желающие вернуться, должны разместить производственные мощности на территории России, компании смогут продавать продукцию только при условии, что 50–80% комплектующих производится в России. По мнению лидера ЛДПР, возвращение иностранных компаний не может происходить на докризисных условиях, любая их деятельность должна быть направлена на поддержку экономики России, развитие отечественного производства и финансирование ключевых социальных и экономических направлений. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
https://ria.ru/20250217/brendy-1999837596.html
https://ria.ru/20250217/kreml-1999801318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, севастополь, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, вооруженные силы украины, оон
Экономика, Россия, Севастополь, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Вооруженные силы Украины, ООН
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Необходимо разработать четкие механизмы регулирования деятельности иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, в том числе ввести требования о публичном заявлении руководства иностранной компании, которое будет подтверждать, что Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области являются территориями России, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Иностранные компании, ушедшие из России
после начала СВО, показали свою недружественную позицию по отношению к ее простым гражданам. В связи с ростом числа зарубежных брендов, заинтересованных в возвращении на российский рынок, необходимо разработать четкие механизмы регулирования их деятельности. В этой связи ЛДПР
предлагается: введение требования о публичном заявлении руководства иностранной компании, подтверждающем лояльность и приверженность России. Заявление, в частности, должно предусматривать признание Крыма, Севастополя
, ДНР
, ЛНР
, а также Запорожской и Херсонской областей
территорией России", - сказал Слуцкий
.
Парламентарий отметил, что в заявлении должно быть отражено осуждение действий украинского режима, направленных против гражданского населения РФ, обязательство в равной степени оказывать услуги всем гражданам РФ вне зависимости от их места проживания и порядка получения паспорта, проводить политику, направленную против ущемления прав и дискриминации российских граждан как в России, так и за рубежом. Лидер ЛДПР добавил, что заявление может быть официально направлено в адрес правительства РФ или опубликовано на официальном сайте иностранной компании.
Кроме того, по словам Слуцкого, ЛДПР предлагает проводить обязательные проверки иностранных компаний на предмет финансирования ВСУ
и других преступных организаций, только прошедшие проверку компании могут быть допущены к работе в России. Также парламентарий предлагает устроить первичное рассмотрение заявок на возвращение иностранных компаний при участии представителей Торгово-промышленной палаты России, отраслевых объединений и союзов, добавив, что окончательное решение о возвращении иностранной компании принимается правительством РФ.
"Создание специализированного Фонда возрождения новых и приграничных российских регионов (далее – Фонд), который мог бы пополняться от средств иностранных компаний, возвращающихся на российский рынок. Фонд должен пополняться из следующих источников: введение лицензии на возврат иностранных компаний, введение повышенного налога на прибыль и иных финансовых обязательств для иностранных компаний в виде регулярных целевых отчислений", - подчеркнул Слуцкий.
Также Слуцкий предлагает ввести ограничения и дополнительные требования к деятельности иностранных компаний, в том числе рекламные ограничения – запрет на массовую рекламную кампанию в течение первых нескольких лет работы на территории России, регулирование ассортимента товаров: ввод иностранных брендов должен быть поэтапным (например, 30% товарных линеек от полного ассортимента в 1-й год работы), согласие на размещение продукции отечественных производителей в торговом пространстве иностранных компаний и обязательная локализация производства, то есть компании, желающие вернуться, должны разместить производственные мощности на территории России, компании смогут продавать продукцию только при условии, что 50–80% комплектующих производится в России.
По мнению лидера ЛДПР, возвращение иностранных компаний не может происходить на докризисных условиях, любая их деятельность должна быть направлена на поддержку экономики России, развитие отечественного производства и финансирование ключевых социальных и экономических направлений.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области
были приняты в состав России.