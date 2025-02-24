https://ria.ru/20250224/ldpr-2001330625.html

Слуцкий предложил ввести требования для возвращения иностранных компаний

Слуцкий предложил ввести требования для возвращения иностранных компаний - РИА Новости, 24.02.2025

Слуцкий предложил ввести требования для возвращения иностранных компаний

Необходимо разработать четкие механизмы регулирования деятельности иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, в том числе ввести требования о РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:31:00+03:00

2025-02-24T17:31:00+03:00

2025-02-24T17:31:00+03:00

экономика

россия

севастополь

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Необходимо разработать четкие механизмы регулирования деятельности иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, в том числе ввести требования о публичном заявлении руководства иностранной компании, которое будет подтверждать, что Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области являются территориями России, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Иностранные компании, ушедшие из России после начала СВО, показали свою недружественную позицию по отношению к ее простым гражданам. В связи с ростом числа зарубежных брендов, заинтересованных в возвращении на российский рынок, необходимо разработать четкие механизмы регулирования их деятельности. В этой связи ЛДПР предлагается: введение требования о публичном заявлении руководства иностранной компании, подтверждающем лояльность и приверженность России. Заявление, в частности, должно предусматривать признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей территорией России", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что в заявлении должно быть отражено осуждение действий украинского режима, направленных против гражданского населения РФ, обязательство в равной степени оказывать услуги всем гражданам РФ вне зависимости от их места проживания и порядка получения паспорта, проводить политику, направленную против ущемления прав и дискриминации российских граждан как в России, так и за рубежом. Лидер ЛДПР добавил, что заявление может быть официально направлено в адрес правительства РФ или опубликовано на официальном сайте иностранной компании. Кроме того, по словам Слуцкого, ЛДПР предлагает проводить обязательные проверки иностранных компаний на предмет финансирования ВСУ и других преступных организаций, только прошедшие проверку компании могут быть допущены к работе в России. Также парламентарий предлагает устроить первичное рассмотрение заявок на возвращение иностранных компаний при участии представителей Торгово-промышленной палаты России, отраслевых объединений и союзов, добавив, что окончательное решение о возвращении иностранной компании принимается правительством РФ. "Создание специализированного Фонда возрождения новых и приграничных российских регионов (далее – Фонд), который мог бы пополняться от средств иностранных компаний, возвращающихся на российский рынок. Фонд должен пополняться из следующих источников: введение лицензии на возврат иностранных компаний, введение повышенного налога на прибыль и иных финансовых обязательств для иностранных компаний в виде регулярных целевых отчислений", - подчеркнул Слуцкий. Также Слуцкий предлагает ввести ограничения и дополнительные требования к деятельности иностранных компаний, в том числе рекламные ограничения – запрет на массовую рекламную кампанию в течение первых нескольких лет работы на территории России, регулирование ассортимента товаров: ввод иностранных брендов должен быть поэтапным (например, 30% товарных линеек от полного ассортимента в 1-й год работы), согласие на размещение продукции отечественных производителей в торговом пространстве иностранных компаний и обязательная локализация производства, то есть компании, желающие вернуться, должны разместить производственные мощности на территории России, компании смогут продавать продукцию только при условии, что 50–80% комплектующих производится в России. По мнению лидера ЛДПР, возвращение иностранных компаний не может происходить на докризисных условиях, любая их деятельность должна быть направлена на поддержку экономики России, развитие отечественного производства и финансирование ключевых социальных и экономических направлений. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

https://ria.ru/20250217/brendy-1999837596.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999801318.html

россия

севастополь

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

экономика, россия, севастополь, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, вооруженные силы украины, оон