Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001259138.html
Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии
Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии
Военное присутствие США в Сирии трудно оценить положительно, кроме того, пока непонятно, как оно будет вписываться в подготовку и проведение Всесирийского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:50:00+03:00
2025-02-24T12:50:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/07/1530190738_0:65:3170:1848_1920x0_80_0_0_b40c09c2c2a5566dc3bda74be4b72174.jpg
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Военное присутствие США в Сирии трудно оценить положительно, кроме того, пока непонятно, как оно будет вписываться в подготовку и проведение Всесирийского национального собрания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Относительно военного присутствия США в Сирии, как к этому относиться, надо спрашивать не меня, а сирийское руководство, сирийский народ, я бы даже сказал", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим турецким коллегой. Он напомнил, что в период до того, как власть в Сирии поменялась, военное присутствие США играло негативную роль. Кроме того, это было военное присутствие без официального приглашения легитимных властей страны, добавил министр. "Сутью этого присутствия было сидеть на наиболее плодородных землях с точки зрения продовольствия, с точки зрения углеводородов. Использовать доходы от незаконной продажи этих богатств сирийского народа для того, чтобы финансировать квазигоструктуры, создававшиеся на северо-востоке Сирии американцами весьма активно, прежде всего, для того, чтобы подпитывать курдский сепаратизм. Так что эту роль трудно оценить позитивно", - напомнил Лавров. По его словам, сейчас надо смотреть, как это будет вписываться на подготовку и проведения Всесирийского национального собрания, которое должно положить начало инклюзивному процессу выработки договоренностей о будущем этой страны с участием всех политических, этнических и конфессиональных групп. "Если мы увидим движение по этому пути, то это как раз будет играть позитивную роль для отношений Дамаска и с РФ, и со всеми другими странами", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997286866.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153019/07/1530190738_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_9effbfde4410fab32445380de2e40daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, россия, сергей лавров
В мире, Сирия, США, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии

Лавров: военное присутствие США в Сирии трудно оценить положительно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Военное присутствие США в Сирии трудно оценить положительно, кроме того, пока непонятно, как оно будет вписываться в подготовку и проведение Всесирийского национального собрания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Относительно военного присутствия США в Сирии, как к этому относиться, надо спрашивать не меня, а сирийское руководство, сирийский народ, я бы даже сказал", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим турецким коллегой.
Сирия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Израиль потребовал демилитаризации юга Сирии
23 февраля, 19:19
Он напомнил, что в период до того, как власть в Сирии поменялась, военное присутствие США играло негативную роль. Кроме того, это было военное присутствие без официального приглашения легитимных властей страны, добавил министр.
"Сутью этого присутствия было сидеть на наиболее плодородных землях с точки зрения продовольствия, с точки зрения углеводородов. Использовать доходы от незаконной продажи этих богатств сирийского народа для того, чтобы финансировать квазигоструктуры, создававшиеся на северо-востоке Сирии американцами весьма активно, прежде всего, для того, чтобы подпитывать курдский сепаратизм. Так что эту роль трудно оценить позитивно", - напомнил Лавров.
По его словам, сейчас надо смотреть, как это будет вписываться на подготовку и проведения Всесирийского национального собрания, которое должно положить начало инклюзивному процессу выработки договоренностей о будущем этой страны с участием всех политических, этнических и конфессиональных групп.
"Если мы увидим движение по этому пути, то это как раз будет играть позитивную роль для отношений Дамаска и с РФ, и со всеми другими странами", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Лавров рассказал о проблемах у новой власти Сирии
4 февраля, 12:41
 
В миреСирияСШАРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала