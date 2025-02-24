https://ria.ru/20250224/lavrov-2001259138.html

Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии

Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров прокомментировал военное присутствие США в Сирии

Военное присутствие США в Сирии трудно оценить положительно, кроме того, пока непонятно, как оно будет вписываться в подготовку и проведение Всесирийского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:50:00+03:00

2025-02-24T12:50:00+03:00

2025-02-24T12:50:00+03:00

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Военное присутствие США в Сирии трудно оценить положительно, кроме того, пока непонятно, как оно будет вписываться в подготовку и проведение Всесирийского национального собрания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Относительно военного присутствия США в Сирии, как к этому относиться, надо спрашивать не меня, а сирийское руководство, сирийский народ, я бы даже сказал", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим турецким коллегой. Он напомнил, что в период до того, как власть в Сирии поменялась, военное присутствие США играло негативную роль. Кроме того, это было военное присутствие без официального приглашения легитимных властей страны, добавил министр. "Сутью этого присутствия было сидеть на наиболее плодородных землях с точки зрения продовольствия, с точки зрения углеводородов. Использовать доходы от незаконной продажи этих богатств сирийского народа для того, чтобы финансировать квазигоструктуры, создававшиеся на северо-востоке Сирии американцами весьма активно, прежде всего, для того, чтобы подпитывать курдский сепаратизм. Так что эту роль трудно оценить позитивно", - напомнил Лавров. По его словам, сейчас надо смотреть, как это будет вписываться на подготовку и проведения Всесирийского национального собрания, которое должно положить начало инклюзивному процессу выработки договоренностей о будущем этой страны с участием всех политических, этнических и конфессиональных групп. "Если мы увидим движение по этому пути, то это как раз будет играть позитивную роль для отношений Дамаска и с РФ, и со всеми другими странами", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997286866.html

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в мире, сирия, сша, россия, сергей лавров