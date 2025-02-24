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Украинское руководство мало на что способно, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2025
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12:48 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001258016.html
Украинское руководство мало на что способно, заявил Лавров
Украинское руководство мало на что способно, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2025
Украинское руководство мало на что способно, заявил Лавров
Украинское руководство в данный момент не способно на что-то, кроме стремления заработать денег, в том числе и в вопросе оплаты американской помощи, которая... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:48:00+03:00
2025-02-24T12:48:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Украинское руководство в данный момент не способно на что-то, кроме стремления заработать денег, в том числе и в вопросе оплаты американской помощи, которая бесконтрольно поступала во время администрации экс-президента США Джо Байдена, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Не думаю, что украинское руководство на что-то способно сейчас, кроме стремления заработать денег, в том числе в торге с Соединенными Штатами по вопросу того, как расплатиться с той помощью, которую без всяких оправдательных документов администрация Байдена накачала в украинское пространство", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html
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в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, джо байден, дональд трамп, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Украинское руководство мало на что способно, заявил Лавров

Лавров: киевские власти мало на что способны, кроме стремления заработать денег

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Украинское руководство в данный момент не способно на что-то, кроме стремления заработать денег, в том числе и в вопросе оплаты американской помощи, которая бесконтрольно поступала во время администрации экс-президента США Джо Байдена, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не думаю, что украинское руководство на что-то способно сейчас, кроме стремления заработать денег, в том числе в торге с Соединенными Штатами по вопросу того, как расплатиться с той помощью, которую без всяких оправдательных документов администрация Байдена накачала в украинское пространство", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров рассказал о новой договоренности между Россией и США
Вчера, 12:10
Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине
Вчера, 12:13
 
В миреСШАРоссияУкраинаСергей ЛавровДжо БайденДональд ТрампНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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