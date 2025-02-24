https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html
Лавров рассказал о новой договоренности между Россией и США
Лавров рассказал о новой договоренности между Россией и США - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров рассказал о новой договоренности между Россией и США
В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:10:00+03:00
2025-02-24T12:10:00+03:00
2025-02-24T12:14:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Насчёт встреч с американцами после переговоров в Эр-Рияде мы договорились о восстановлении каналов общения по всем вопросам и двусторонним связям в самых разных областях и по международным делам, включая Украину, американцы должны своего специального представителя для этой цели определить. И по Ближнему Востоку, разумеется. Но самое простое, несложное, это наладить нормальную работу посольств. Российского в Вашингтоне и американского в Москве", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html
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В мире, Россия, США, Москва, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Украина, Вашингтон (штат), Хакан Фидан
Лавров рассказал о новой договоренности между Россией и США
Лавров: РФ и США договорились о налаживании каналов связи по всем направлениям