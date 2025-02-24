Рейтинг@Mail.ru
Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую" - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 24.02.2025 (обновлено: 13:11 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243380.html
Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую"
Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую" - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую"
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил в Анкаре реализацию проекта АЭС "Аккую", а также новые варианты сотрудничества в атомной энергетике. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:57:00+03:00
2025-02-24T13:11:00+03:00
россия
анкара (провинция)
сергей лавров
аэс "аккую"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001324298_0:347:3016:2044_1920x0_80_0_0_717427a6d6a870b4f926d72c2fd21692.jpg
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил в Анкаре реализацию проекта АЭС "Аккую", а также новые варианты сотрудничества в атомной энергетике. "Не могли, конечно же, не поговорить подробно о различных аспектах совместной работы по такому стратегическому проекту, как строительство атомной электростанции "Аккую". Российские, турецкие специалисты, работая бок о бок, прилагают усилия к обеспечению физического пуска энергоблока номер один АЭС. В остальном все четыре энергоблока строятся одновременно, в круглосуточном режиме. Имеется серьезный задел и для новых начинаний в сфере атомной энергетики", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.Лавров сообщил, что также обсудил вопросы эксплуатации и обеспечения безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в условиях, как отметил министр, "непрерывных провокаций" со стороны Украины.
https://ria.ru/20250203/rosatom-1997102697.html
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001324298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d154ffd601232788bdf0cb32eb1966c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анкара (провинция), сергей лавров, аэс "аккую", в мире
Россия, Анкара (провинция), Сергей Лавров, АЭС "Аккую", В мире
Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую"

Лавров обсудил проект "Аккую" и сотрудничество в атомной энергетике с Турцией

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссийско-турецкие переговоры в Анкаре. 24 февраля 2025
Российско-турецкие переговоры в Анкаре. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Российско-турецкие переговоры в Анкаре. 24 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил в Анкаре реализацию проекта АЭС "Аккую", а также новые варианты сотрудничества в атомной энергетике.
"Не могли, конечно же, не поговорить подробно о различных аспектах совместной работы по такому стратегическому проекту, как строительство атомной электростанции "Аккую". Российские, турецкие специалисты, работая бок о бок, прилагают усилия к обеспечению физического пуска энергоблока номер один АЭС. В остальном все четыре энергоблока строятся одновременно, в круглосуточном режиме. Имеется серьезный задел и для новых начинаний в сфере атомной энергетики", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.
Лавров сообщил, что также обсудил вопросы эксплуатации и обеспечения безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в условиях, как отметил министр, "непрерывных провокаций" со стороны Украины.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Росатом" прокомментировал ситуацию с задержанием средств для АЭС "Аккую"
3 февраля, 14:43
 
РоссияАнкара (провинция)Сергей ЛавровАЭС "Аккую"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала