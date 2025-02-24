https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243380.html

Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую"

Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую" - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров в Анкаре обсудил проект АЭС "Аккую"

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил в Анкаре реализацию проекта АЭС "Аккую", а также новые варианты сотрудничества в атомной энергетике. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:57:00+03:00

2025-02-24T11:57:00+03:00

2025-02-24T13:11:00+03:00

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил в Анкаре реализацию проекта АЭС "Аккую", а также новые варианты сотрудничества в атомной энергетике. "Не могли, конечно же, не поговорить подробно о различных аспектах совместной работы по такому стратегическому проекту, как строительство атомной электростанции "Аккую". Российские, турецкие специалисты, работая бок о бок, прилагают усилия к обеспечению физического пуска энергоблока номер один АЭС. В остальном все четыре энергоблока строятся одновременно, в круглосуточном режиме. Имеется серьезный задел и для новых начинаний в сфере атомной энергетики", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.Лавров сообщил, что также обсудил вопросы эксплуатации и обеспечения безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в условиях, как отметил министр, "непрерывных провокаций" со стороны Украины.

https://ria.ru/20250203/rosatom-1997102697.html

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россия, анкара (провинция), сергей лавров, аэс "аккую", в мире