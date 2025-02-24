https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242053.html

Лавров высказался о позициях стран в отношении урегулирования на Украине

Лавров высказался о позициях стран в отношении урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров высказался о позициях стран в отношении урегулирования на Украине

Москва с удовлетворением отмечает, что в позиции многих стран относительно ситуации на Украине стало больше реализма, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:51:00+03:00

2025-02-24T11:51:00+03:00

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Москва с удовлетворением отмечает, что в позиции многих стран относительно ситуации на Украине стало больше реализма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Подробно рассмотрели ряд международных и региональных сюжетов, включая те процессы, которые сейчас идут вокруг ситуации на Украине. Мы свою позицию не меняем и отмечаем лишь с удовлетворением, что стало больше реализма в позиции многих стран, которые понимают, что без долгосрочной устойчивой договоренности, которая устраняла бы первопричины этой ситуации, ничего согласовать будет невозможно" - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243073.html

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в мире, украина, москва, россия, сергей лавров