https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242053.html
Лавров высказался о позициях стран в отношении урегулирования на Украине
Лавров высказался о позициях стран в отношении урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров высказался о позициях стран в отношении урегулирования на Украине
Москва с удовлетворением отмечает, что в позиции многих стран относительно ситуации на Украине стало больше реализма, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:51:00+03:00
2025-02-24T11:51:00+03:00
2025-02-24T12:01:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Москва с удовлетворением отмечает, что в позиции многих стран относительно ситуации на Украине стало больше реализма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Подробно рассмотрели ряд международных и региональных сюжетов, включая те процессы, которые сейчас идут вокруг ситуации на Украине. Мы свою позицию не меняем и отмечаем лишь с удовлетворением, что стало больше реализма в позиции многих стран, которые понимают, что без долгосрочной устойчивой договоренности, которая устраняла бы первопричины этой ситуации, ничего согласовать будет невозможно" - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243073.html
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в мире, украина, москва, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Москва, Россия, Сергей Лавров
Лавров высказался о позициях стран в отношении урегулирования на Украине
Лавров: в позициях многих стран стало больше реализма в отношении Украины