https://ria.ru/20250224/lavrov-2001241962.html

Лавров рассказал о договоренностях с Турцией по сирийскому вопросу

Лавров рассказал о договоренностях с Турцией по сирийскому вопросу - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров рассказал о договоренностях с Турцией по сирийскому вопросу

Москва и Анкара договорились о взаимодействии по сирийской тематике, подтвердили интерес к совместной работе по урегулированию в Сирии, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:51:00+03:00

2025-02-24T11:51:00+03:00

2025-02-24T11:58:00+03:00

в мире

сергей лавров

турция

москва

хакан фидан

анкара (провинция)

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара договорились о взаимодействии по сирийской тематике, подтвердили интерес к совместной работе по урегулированию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия наших стран по сирийской тематике. Подтвердили обоюдную заинтересованность в том, чтобы придать динамику совместной работе по урегулированию обстановки в этой стране с учетом новых реалий", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html

турция

москва

анкара (провинция)

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в мире, сергей лавров, турция, москва, хакан фидан, анкара (провинция)