https://ria.ru/20250224/lavrov-2001241962.html
Лавров рассказал о договоренностях с Турцией по сирийскому вопросу
Лавров рассказал о договоренностях с Турцией по сирийскому вопросу - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров рассказал о договоренностях с Турцией по сирийскому вопросу
Москва и Анкара договорились о взаимодействии по сирийской тематике, подтвердили интерес к совместной работе по урегулированию в Сирии, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:51:00+03:00
2025-02-24T11:51:00+03:00
2025-02-24T11:58:00+03:00
в мире
сергей лавров
турция
москва
хакан фидан
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара договорились о взаимодействии по сирийской тематике, подтвердили интерес к совместной работе по урегулированию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия наших стран по сирийской тематике. Подтвердили обоюдную заинтересованность в том, чтобы придать динамику совместной работе по урегулированию обстановки в этой стране с учетом новых реалий", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html
турция
москва
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, турция, москва, хакан фидан, анкара (провинция)
В мире, Сергей Лавров, Турция, Москва, Хакан Фидан, Анкара (провинция)
Лавров рассказал о договоренностях с Турцией по сирийскому вопросу
Лавров: Москва и Анкара договорились о взаимодействии по сирийскому вопросу