https://ria.ru/20250224/lavrov-2001239383.html

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 24.02.2025

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что стороны обсудили ситуацию в Сирии. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:41:00+03:00

2025-02-24T11:41:00+03:00

2025-02-24T12:59:00+03:00

в мире

турция

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сирия

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что стороны обсудили ситуацию в Сирии."Нами были обсуждены развитие ситуации в Сирии. События, произошедшие за последние 3 месяца, вселяют надежду. Как Турция, мы будем поддерживать народ Турции и в этом процессе. Не может быть и речи о том, чтобы терпеть гнездование террористических организаций в Сирии. Мы ожидаем, что все будут уважать интересы Турции в области безопасности", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с российским коллегой в понедельник в Анкаре.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, анкара (провинция), сирия, сергей лавров