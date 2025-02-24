https://ria.ru/20250224/lavrov-2001239383.html
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 24.02.2025
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что стороны обсудили ситуацию в Сирии. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:41:00+03:00
2025-02-24T11:41:00+03:00
2025-02-24T12:59:00+03:00
в мире
турция
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сирия
сергей лавров
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что стороны обсудили ситуацию в Сирии."Нами были обсуждены развитие ситуации в Сирии. События, произошедшие за последние 3 месяца, вселяют надежду. Как Турция, мы будем поддерживать народ Турции и в этом процессе. Не может быть и речи о том, чтобы терпеть гнездование террористических организаций в Сирии. Мы ожидаем, что все будут уважать интересы Турции в области безопасности", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с российским коллегой в понедельник в Анкаре.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), сирия, сергей лавров
В мире, Турция, Анкара (провинция), Сирия, Сергей Лавров
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым развитие ситуации в Сирии