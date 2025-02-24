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Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 24.02.2025
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11:41 24.02.2025 (обновлено: 12:59 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001239383.html
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 24.02.2025
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что стороны обсудили ситуацию в Сирии. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:41:00+03:00
2025-02-24T12:59:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
сирия
сергей лавров
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что стороны обсудили ситуацию в Сирии."Нами были обсуждены развитие ситуации в Сирии. События, произошедшие за последние 3 месяца, вселяют надежду. Как Турция, мы будем поддерживать народ Турции и в этом процессе. Не может быть и речи о том, чтобы терпеть гнездование террористических организаций в Сирии. Мы ожидаем, что все будут уважать интересы Турции в области безопасности", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с российским коллегой в понедельник в Анкаре.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html
турция
анкара (провинция)
сирия
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в мире, турция, анкара (провинция), сирия, сергей лавров
В мире, Турция, Анкара (провинция), Сирия, Сергей Лавров
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым развитие ситуации в Сирии

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииРоссийско-турецкие переговоры в Анкаре
Российско-турецкие переговоры в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Российско-турецкие переговоры в Анкаре
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре, заявил, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.
"Нами были обсуждены развитие ситуации в Сирии. События, произошедшие за последние 3 месяца, вселяют надежду. Как Турция, мы будем поддерживать народ Турции и в этом процессе. Не может быть и речи о том, чтобы терпеть гнездование террористических организаций в Сирии. Мы ожидаем, что все будут уважать интересы Турции в области безопасности", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с российским коллегой в понедельник в Анкаре.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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В миреТурцияАнкара (провинция)СирияСергей Лавров
 
 
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