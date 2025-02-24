https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html

Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму

Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму - РИА Новости, 24.02.2025

Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму

Задержанный в Крыму мужчина, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", объяснил свой поступок тем, что она... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:53:00+03:00

2025-02-24T10:53:00+03:00

2025-02-24T11:11:00+03:00

происшествия

ирина волк

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Задержанный в Крыму мужчина, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", объяснил свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты. "Он (кот - ред.) начал сопротивляться, вырываться, ему видимо не понравилось, что я его на руки взял", - сказал задержанный, отвечая на вопрос полицейского о мотивах своего поступка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Задержанный признал, что именно он сбросил животное с обрыва.

https://ria.ru/20240528/shtraf-1948993461.html

республика крым

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"Вырывалась из рук": видео с мужчиной, сбросившего кошку на скалы Мужчина, сбросивший возле Ялты кошку на скалы с высоты смотровой площадки, объяснил свой поступок тем, что она "вырывалась из рук", следует из видео, которое есть у РИА Новости 2025-02-24T10:53 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ирина волк, республика крым