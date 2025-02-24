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Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму - РИА Новости, 24.02.2025
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10:53 24.02.2025 (обновлено: 11:11 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html
Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму
Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму - РИА Новости, 24.02.2025
Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму
Задержанный в Крыму мужчина, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", объяснил свой поступок тем, что она... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:53:00+03:00
2025-02-24T11:11:00+03:00
происшествия
ирина волк
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Задержанный в Крыму мужчина, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", объяснил свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты. "Он (кот - ред.) начал сопротивляться, вырываться, ему видимо не понравилось, что я его на руки взял", - сказал задержанный, отвечая на вопрос полицейского о мотивах своего поступка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Задержанный признал, что именно он сбросил животное с обрыва.
https://ria.ru/20240528/shtraf-1948993461.html
республика крым
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4.7
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internet-group@rian.ru
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353
60
353
60
"Вырывалась из рук": видео с мужчиной, сбросившего кошку на скалы
Мужчина, сбросивший возле Ялты кошку на скалы с высоты смотровой площадки, объяснил свой поступок тем, что она "вырывалась из рук", следует из видео, которое есть у РИА Новости
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происшествия, ирина волк, республика крым
Происшествия, Ирина Волк, Республика Крым
Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму

Мужчина скинул кошку со смотровой площадки в Крыму, потому что она вырывалась

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Задержанный в Крыму мужчина, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", объяснил свой поступок тем, что она вырывалась из рук.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты.
"Он (кот - ред.) начал сопротивляться, вырываться, ему видимо не понравилось, что я его на руки взял", - сказал задержанный, отвечая на вопрос полицейского о мотивах своего поступка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Задержанный признал, что именно он сбросил животное с обрыва.
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