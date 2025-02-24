https://ria.ru/20250224/krym-2001200827.html

В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки

В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки - РИА Новости, 24.02.2025

В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки

Полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:20:00+03:00

2025-02-24T08:20:00+03:00

2025-02-24T11:13:00+03:00

происшествия

ялта

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. В настоящее время он доставляется в ОМВД России по Ялте", — написала она.Сотрудники полиции выясняют мотив злоумышленника.В Министерстве культуры Крыма ранее сообщили РИА Новости, что 23 февраля один из посетителей замка скинул кошку с высоты смотровой площадки, расположенной на 40-метровом обрыве на Аврориной скале.

https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html

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происшествия, ялта, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)