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В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки
В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки - РИА Новости, 24.02.2025
В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки
Полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:20:00+03:00
2025-02-24T08:20:00+03:00
2025-02-24T11:13:00+03:00
происшествия
ялта
ирина волк
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. В настоящее время он доставляется в ОМВД России по Ялте", — написала она.Сотрудники полиции выясняют мотив злоумышленника.В Министерстве культуры Крыма ранее сообщили РИА Новости, что 23 февраля один из посетителей замка скинул кошку с высоты смотровой площадки, расположенной на 40-метровом обрыве на Аврориной скале.
https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html
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происшествия, ялта, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ялта, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки
Полиция задержала мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки замка в Ялте