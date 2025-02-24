https://ria.ru/20250224/kreml-2001250411.html

В Кремле оценили новый пакет санкций ЕС против России

В Кремле оценили новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 24.02.2025

В Кремле оценили новый пакет санкций ЕС против России

Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России прогнозируемый, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:21:00+03:00

2025-02-24T12:21:00+03:00

2025-02-24T12:21:00+03:00

экономика

россия

европа

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России прогнозируемый, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. "Очередной пакет, вполне все, так сказать, прогнозируемо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новый пакет санкций ЕС против России и перспективы отношений с Европой.

https://ria.ru/20250224/velikobritanija-2001236951.html

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2025

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экономика, россия, европа, дмитрий песков, евросоюз