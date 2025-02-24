https://ria.ru/20250224/kreml-2001250005.html
В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против России
В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 24.02.2025
В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против России
Европа демонстрирует убежденность в необходимости продолжать войну на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:20:00+03:00
2025-02-24T12:20:00+03:00
2025-02-24T12:20:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европа демонстрирует убежденность в необходимости продолжать войну на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Совет ЕС в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. "Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убеждённости в необходимости продолжения войны. Эта убеждённость европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины, чем сейчас, собственно, мы занимаемся с американцами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают новый пакет санкций Евросоюза против России и перспективы отношений с Европой.
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европа, украина, россия, дмитрий песков, евросоюз, политика
Европа, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Политика
В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против России
Песков: Европа убеждена в необходимости продолжать войну на Украине