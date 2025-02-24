https://ria.ru/20250224/kreml-2001248843.html

В Кремле не увидели предпосылок для возобновления диалога с Европой

В Кремле не увидели предпосылок для возобновления диалога с Европой - РИА Новости, 24.02.2025

В Кремле не увидели предпосылок для возобновления диалога с Европой

Никаких предпосылок к возобновлению диалога с Европой Москва не видит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:16:00+03:00

2025-02-24T12:16:00+03:00

2025-02-24T12:16:00+03:00

европа

россия

москва

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Никаких предпосылок к возобновлению диалога с Европой Москва не видит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Совет ЕС в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. "Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают новый пакет санкций Евросоюза против России и перспективы отношений с Европой.

https://ria.ru/20250203/kreml-1997023043.html

европа

россия

москва

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европа, россия, москва, дмитрий песков, евросоюз