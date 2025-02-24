https://ria.ru/20250224/kremenchug-2001368928.html

В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025

В Кременчуге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. "В Кременчуге был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001367916.html

https://ria.ru/20250224/vzryvy-2001359730.html

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