Рейтинг@Mail.ru
Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:42 24.02.2025 (обновлено: 06:10 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/kosmos-2001191131.html
Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик
Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик - РИА Новости, 24.02.2025
Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик
Атмосферные ионные двигатели для малых спутников, работающих на сверхнизких орбитах до 200 километров, помогут России занять лидирующие позиции на мировом рынке РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T03:42:00+03:00
2025-02-24T06:10:00+03:00
наука
космос - риа наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000318968_0:169:3041:1879_1920x0_80_0_0_3af7c949fde0395797ca61b8c369b73d.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Атмосферные ионные двигатели для малых спутников, работающих на сверхнизких орбитах до 200 километров, помогут России занять лидирующие позиции на мировом рынке космических услуг, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "ЭКИПО" Вячеслав Темкин. РИА Новости ознакомилось с технологией компании, создающей реактивную тягу с помощью ионизированных частиц молекул остаточной атмосферы. "Нам говорили, что вы никогда не зажжете плазму в вакууме без дополнительного рабочего тела (Топлива – Прим. ред.), мы зажгли. После этого нам заявили – хорошо, плазму вы зажгли, но никогда не сформируете ионный пучок. Мы показали сформированный ионный пучок при включенном ускорителе в вакууме без дополнительного рабочего тела. Тогда нам сказали, что все равно это не двигатель, вы никогда не создадите тягу", — заявил Темкин. По его словам, для демонстрации наличия тяги специалисты компании создали несколько способов ее визуализации, в том числе с помощью мишени с термобумагой и рычажных весов, помещенных в вакуумную камеру за двигателем. В камере были созданы условия, соответствующие высоте орбиты до 200 километров. "Мишень и весы облучаются плазменной струей от двигателя. Эти способы помогли наглядно показать наличие тяги и оценить ее величину. Никто в мире подобных результатов не получил. Если есть тяга, значит, это двигатель, который, конечно, нужно дорабатывать с производителем спутников", -— сказал Темкин. По его словам, "низколеты" с атмосферным ионным двигателем будут обладать рядом преимуществ — они значительно дешевле спутников, работающих на более высоких орбитах, они легче и имеют меньшие габариты. Кроме того, время прохождения сигнала от такого аппарата до пользователя будет на миллисекунды меньше, чем у спутников, работающих на высотах около 500 километров, например у группировки Starlink.В "ЭКИПО" отметили, что снижение времени задержки сигнала со спутников становится более актуальным в связи быстрым развитием интернета вещей и онлайн-обработки платежей при проведении транзакций."Уменьшение задержки на несколько миллисекунд позволит низкоорбитальным системам спутниковой связи конкурировать с наземными высокоскоростными каналами передачи данных", — заключил Темкин.
https://ria.ru/20250223/kosmos-2001074258.html
https://ria.ru/20250221/nasa-2000770964.html
https://ria.ru/20250215/modul-1999545796.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000318968_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_3307be8e61b6687034ae98b328c4c1c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Россия
Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик

Разработчик Темкин: новый тип двигателей поможет освоить сверхнизкий космос

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Атмосферные ионные двигатели для малых спутников, работающих на сверхнизких орбитах до 200 километров, помогут России занять лидирующие позиции на мировом рынке космических услуг, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "ЭКИПО" Вячеслав Темкин.
РИА Новости ознакомилось с технологией компании, создающей реактивную тягу с помощью ионизированных частиц молекул остаточной атмосферы.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Академик назвал главную опасность многоспутниковых группировок
Вчера, 04:15
"Нам говорили, что вы никогда не зажжете плазму в вакууме без дополнительного рабочего тела (Топлива – Прим. ред.), мы зажгли. После этого нам заявили – хорошо, плазму вы зажгли, но никогда не сформируете ионный пучок. Мы показали сформированный ионный пучок при включенном ускорителе в вакууме без дополнительного рабочего тела. Тогда нам сказали, что все равно это не двигатель, вы никогда не создадите тягу", — заявил Темкин.
По его словам, для демонстрации наличия тяги специалисты компании создали несколько способов ее визуализации, в том числе с помощью мишени с термобумагой и рычажных весов, помещенных в вакуумную камеру за двигателем. В камере были созданы условия, соответствующие высоте орбиты до 200 километров.
"Мишень и весы облучаются плазменной струей от двигателя. Эти способы помогли наглядно показать наличие тяги и оценить ее величину. Никто в мире подобных результатов не получил. Если есть тяга, значит, это двигатель, который, конечно, нужно дорабатывать с производителем спутников", -— сказал Темкин.
Астероиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
НАСА снизило вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году
21 февраля, 13:03
По его словам, "низколеты" с атмосферным ионным двигателем будут обладать рядом преимуществ — они значительно дешевле спутников, работающих на более высоких орбитах, они легче и имеют меньшие габариты.
Кроме того, время прохождения сигнала от такого аппарата до пользователя будет на миллисекунды меньше, чем у спутников, работающих на высотах около 500 километров, например у группировки Starlink.
В "ЭКИПО" отметили, что снижение времени задержки сигнала со спутников становится более актуальным в связи быстрым развитием интернета вещей и онлайн-обработки платежей при проведении транзакций.
"Уменьшение задержки на несколько миллисекунд позволит низкоорбитальным системам спутниковой связи конкурировать с наземными высокоскоростными каналами передачи данных", — заключил Темкин.
Луна - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Модуль Blue Ghost вышел на эллиптическую орбиту Луны
15 февраля, 10:35
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала