https://ria.ru/20250224/kosmos-2001191131.html

Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик

Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик - РИА Новости, 24.02.2025

Новые двигатели помогут освоить "сверхнизкий космос", заявил разработчик

Атмосферные ионные двигатели для малых спутников, работающих на сверхнизких орбитах до 200 километров, помогут России занять лидирующие позиции на мировом рынке РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T03:42:00+03:00

2025-02-24T03:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Атмосферные ионные двигатели для малых спутников, работающих на сверхнизких орбитах до 200 километров, помогут России занять лидирующие позиции на мировом рынке космических услуг, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "ЭКИПО" Вячеслав Темкин. РИА Новости ознакомилось с технологией компании, создающей реактивную тягу с помощью ионизированных частиц молекул остаточной атмосферы. "Нам говорили, что вы никогда не зажжете плазму в вакууме без дополнительного рабочего тела (Топлива – Прим. ред.), мы зажгли. После этого нам заявили – хорошо, плазму вы зажгли, но никогда не сформируете ионный пучок. Мы показали сформированный ионный пучок при включенном ускорителе в вакууме без дополнительного рабочего тела. Тогда нам сказали, что все равно это не двигатель, вы никогда не создадите тягу", — заявил Темкин. По его словам, для демонстрации наличия тяги специалисты компании создали несколько способов ее визуализации, в том числе с помощью мишени с термобумагой и рычажных весов, помещенных в вакуумную камеру за двигателем. В камере были созданы условия, соответствующие высоте орбиты до 200 километров. "Мишень и весы облучаются плазменной струей от двигателя. Эти способы помогли наглядно показать наличие тяги и оценить ее величину. Никто в мире подобных результатов не получил. Если есть тяга, значит, это двигатель, который, конечно, нужно дорабатывать с производителем спутников", -— сказал Темкин. По его словам, "низколеты" с атмосферным ионным двигателем будут обладать рядом преимуществ — они значительно дешевле спутников, работающих на более высоких орбитах, они легче и имеют меньшие габариты. Кроме того, время прохождения сигнала от такого аппарата до пользователя будет на миллисекунды меньше, чем у спутников, работающих на высотах около 500 километров, например у группировки Starlink.В "ЭКИПО" отметили, что снижение времени задержки сигнала со спутников становится более актуальным в связи быстрым развитием интернета вещей и онлайн-обработки платежей при проведении транзакций."Уменьшение задержки на несколько миллисекунд позволит низкоорбитальным системам спутниковой связи конкурировать с наземными высокоскоростными каналами передачи данных", — заключил Темкин.

https://ria.ru/20250223/kosmos-2001074258.html

https://ria.ru/20250221/nasa-2000770964.html

https://ria.ru/20250215/modul-1999545796.html

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