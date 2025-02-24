https://ria.ru/20250224/korvet-2001194977.html
Российские корветы приняли участие в финальном этапе учения "Комодо-2025"
Российские корветы приняли участие в финальном этапе учения "Комодо-2025" - РИА Новости, 24.02.2025
Российские корветы приняли участие в финальном этапе учения "Комодо-2025"
Российские корветы "Резкий" и "Алдар Цыденжапов" приняли участие в финальном этапе совместного с ВМС Индонезии учения "Комодо-2025" у острова Бали, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T05:23:00+03:00
2025-02-24T05:23:00+03:00
2025-02-24T05:23:00+03:00
безопасность
индонезия
бали
россия
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896307522_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_5aff2924c5966c018a5347ce1a6c091d.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские корветы "Резкий" и "Алдар Цыденжапов" приняли участие в финальном этапе совместного с ВМС Индонезии учения "Комодо-2025" у острова Бали, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "У побережья острова Бали Республики Индонезия состоялся финальный этап многостороннего международного военно-морского учения "Комодо-2025". В нём приняли участие более 20 боевых кораблей от различных государств. Военно-морской флот России представляли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ)", - говорится в сообщении. В ходе учения экипажи кораблей отработали задачи по спасению на море. Корабли многонационального отряда в составе тактических групп провели поиск терпящего бедствие гражданского судна с проведением спасательной операции на воде. Поиск вели с помощью палубных вертолётов, от российской стороны был задействован Ка-27ПС. После завершения всех задач состоялась церемония прощания, в ходе которой корабли прошли встречными курсами. Отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач по плану дальнего похода. Международное учение "Комодо-2025" стартовало 16 февраля. За неделю экипажи кораблей приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях, симпозиуме по безопасности и многонациональном параде. Всего в организованном ВМС Индонезии учении участвовало свыше 20 боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран.
https://ria.ru/20250223/putin-2001059428.html
https://ria.ru/20250203/peskov-1997035100.html
индонезия
бали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896307522_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9ea7feb4a586257679a956673cfc6a77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, индонезия, бали, россия, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Индонезия, Бали, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
Российские корветы приняли участие в финальном этапе учения "Комодо-2025"
Минобороны: российские корветы приняли участие в финале учения "Комодо-2025"