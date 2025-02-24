https://ria.ru/20250224/korvet-2001194977.html

Российские корветы приняли участие в финальном этапе учения "Комодо-2025"

Российские корветы приняли участие в финальном этапе учения "Комодо-2025" - РИА Новости, 24.02.2025

Российские корветы приняли участие в финальном этапе учения "Комодо-2025"

Российские корветы "Резкий" и "Алдар Цыденжапов" приняли участие в финальном этапе совместного с ВМС Индонезии учения "Комодо-2025" у острова Бали, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T05:23:00+03:00

2025-02-24T05:23:00+03:00

2025-02-24T05:23:00+03:00

безопасность

индонезия

бали

россия

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские корветы "Резкий" и "Алдар Цыденжапов" приняли участие в финальном этапе совместного с ВМС Индонезии учения "Комодо-2025" у острова Бали, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "У побережья острова Бали Республики Индонезия состоялся финальный этап многостороннего международного военно-морского учения "Комодо-2025". В нём приняли участие более 20 боевых кораблей от различных государств. Военно-морской флот России представляли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ)", - говорится в сообщении. В ходе учения экипажи кораблей отработали задачи по спасению на море. Корабли многонационального отряда в составе тактических групп провели поиск терпящего бедствие гражданского судна с проведением спасательной операции на воде. Поиск вели с помощью палубных вертолётов, от российской стороны был задействован Ка-27ПС. После завершения всех задач состоялась церемония прощания, в ходе которой корабли прошли встречными курсами. Отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач по плану дальнего похода. Международное учение "Комодо-2025" стартовало 16 февраля. За неделю экипажи кораблей приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях, симпозиуме по безопасности и многонациональном параде. Всего в организованном ВМС Индонезии учении участвовало свыше 20 боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран.

https://ria.ru/20250223/putin-2001059428.html

https://ria.ru/20250203/peskov-1997035100.html

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безопасность, индонезия, бали, россия, тихоокеанский флот вмф россии