https://ria.ru/20250224/kiev-2001230855.html

В Киеве пожаловались на недостаток общения с администрацией Трампа

В Киеве пожаловались на недостаток общения с администрацией Трампа - РИА Новости, 24.02.2025

В Киеве пожаловались на недостаток общения с администрацией Трампа

В Киеве пожаловались на недостаток общения с администрацией президента США Дональда Трампа, трудности выстраивания отношений с ней. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:15:00+03:00

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2025-02-24T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Киеве пожаловались на недостаток общения с администрацией президента США Дональда Трампа, трудности выстраивания отношений с ней. "Похоже, существует недостаток общения", - заявил газете Financial Times глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак указал на то, что формирование связей с новой американской администрацией проходит тяжело. "Настоящего разговора между Зеленским и людьми Трампа, похоже, нет", - подчеркивает неназванный бывший украинский чиновник. По его словам, Ермак "много вложил" в развитие отношений с госсекретарем США при первом президентском сроке Трампа Майком Помпео, а Зеленский прислушивается к сенатору Линдси Грэму *(внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Однако, отмечает экс-чиновник, влияние последнего переоценено. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, майк помпео, верховная рада украины