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Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ - РИА Новости, 24.02.2025
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15:12 24.02.2025 (обновлено: 15:13 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/khss-2001295112.html
Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ
Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ - РИА Новости, 24.02.2025
Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ
На данный момент для блока ХДС/ХСС, одержавшего победу на внеочередных выборах в бундестаг, возможен единственный вариант коалиции - с СДПГ, все остальные... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:12:00+03:00
2025-02-24T15:13:00+03:00
в мире
германия
маркус зедер
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. На данный момент для блока ХДС/ХСС, одержавшего победу на внеочередных выборах в бундестаг, возможен единственный вариант коалиции - с СДПГ, все остальные возможности исключены, заявил лидер немецкого ХСС Маркус Зедер. "На данный момент ясно одно: единственный вариант - это коалиция с СДПГ, все остальные возможности исключены", - сказал Зедер в своем заявлении, которое транслировалось онлайн немецким телеканалом Welt. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.
https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html
https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html
https://ria.ru/20250223/sholts-2001176649.html
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в мире, германия, маркус зедер, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Маркус Зедер, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, Альтернатива для Германии (партия)
Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ

Лидер ХСС Зедер: для блока возможен вариант коалиции только с СДПГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМаркус Зедер
Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Маркус Зедер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. На данный момент для блока ХДС/ХСС, одержавшего победу на внеочередных выборах в бундестаг, возможен единственный вариант коалиции - с СДПГ, все остальные возможности исключены, заявил лидер немецкого ХСС Маркус Зедер.
"На данный момент ясно одно: единственный вариант - это коалиция с СДПГ, все остальные возможности исключены", - сказал Зедер в своем заявлении, которое транслировалось онлайн немецким телеканалом Welt.
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Эксперт оценил возможность коалиции ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов
Вчера, 14:11
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии.
При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС
Вчера, 12:49
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ
23 февраля, 22:53
 
В миреГерманияМаркус ЗедерОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСССоциал-демократическая партия ГерманииАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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