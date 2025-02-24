https://ria.ru/20250224/khss-2001295112.html

Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ

Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ - РИА Новости, 24.02.2025

Лидер ХСС допустил коалицию с СДПГ

На данный момент для блока ХДС/ХСС, одержавшего победу на внеочередных выборах в бундестаг, возможен единственный вариант коалиции - с СДПГ, все остальные... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:12:00+03:00

2025-02-24T15:12:00+03:00

2025-02-24T15:13:00+03:00

в мире

германия

маркус зедер

олаф шольц

фридрих мерц

хдс/хсс

социал-демократическая партия германии

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. На данный момент для блока ХДС/ХСС, одержавшего победу на внеочередных выборах в бундестаг, возможен единственный вариант коалиции - с СДПГ, все остальные возможности исключены, заявил лидер немецкого ХСС Маркус Зедер. "На данный момент ясно одно: единственный вариант - это коалиция с СДПГ, все остальные возможности исключены", - сказал Зедер в своем заявлении, которое транслировалось онлайн немецким телеканалом Welt. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.

https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html

https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html

https://ria.ru/20250223/sholts-2001176649.html

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в мире, германия, маркус зедер, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии, альтернатива для германии (партия)