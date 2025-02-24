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Врип главы Химок возложила цветы к мемориалам воинской славы
Врип главы Химок возложила цветы к мемориалам воинской славы - РИА Новости, 24.02.2025
Врип главы Химок возложила цветы к мемориалам воинской славы
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественном митинге в День защитника Отечества, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:51:00+03:00
2025-02-24T09:51:00+03:00
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московская областная дума
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественном митинге в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым, военнослужащими, сотнями химчан она возложила цветы к мемориалам воинской славы на площади Победы. "Сегодня мы с гордостью вспоминаем героев Отечества, ветеранов, бойцов специальной военной операции, которых поддерживает вся страна. Низкий поклон всем, кто защищал нашу страну во все времена и продолжает делать это сейчас", — обратилась к химчанам Землякова. Участие в торжественном митинге приняли несколько сотен человек. В их числе депутаты местного Совета, лидеры Движения общественной поддержки, представители общественных организаций. "У нас в Химках есть девиз "Сохраняя прошлое, защищаем будущее!" И ничего мудрее этих слов для себя я представить не могу. Дети, наши потомки, должны знать свою историю", — сказала химчанка, представитель общественной организации "Совет Ветеранов" Ирэн Зимоглядова. Участие в торжественном митинге приняли также волонтеры, молодогвардейцы, представители правоохранительных органов и религиозных объединений.
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химки (городской округ в московской области)
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московская областная дума, химки (городской округ в московской области)
Московская областная дума, Химки (городской округ в Московской области)
Врип главы Химок возложила цветы к мемориалам воинской славы
Врип главы Химок Землякова возложила цветы к мемориалам воинской славы
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественном митинге в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым, военнослужащими, сотнями химчан она возложила цветы к мемориалам воинской славы на площади Победы.
"Сегодня мы с гордостью вспоминаем героев Отечества, ветеранов, бойцов специальной военной операции, которых поддерживает вся страна. Низкий поклон всем, кто защищал нашу страну во все времена и продолжает делать это сейчас", — обратилась к химчанам Землякова.
Участие в торжественном митинге приняли несколько сотен человек. В их числе депутаты местного Совета, лидеры Движения общественной поддержки, представители общественных организаций.
"У нас в Химках есть девиз "Сохраняя прошлое, защищаем будущее!" И ничего мудрее этих слов для себя я представить не могу. Дети, наши потомки, должны знать свою историю", — сказала химчанка, представитель общественной организации "Совет Ветеранов" Ирэн Зимоглядова.
Участие в торжественном митинге приняли также волонтеры, молодогвардейцы, представители правоохранительных органов и религиозных объединений.