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Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении штрафов для иноагентов - РИА Новости, 24.02.2025
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12:06 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/inoagenty-2001245107.html
Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении штрафов для иноагентов
Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении штрафов для иноагентов - РИА Новости, 24.02.2025
Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении штрафов для иноагентов
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:06:00+03:00
2025-02-24T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда. Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении штрафов для иноагентов

Комитет ГД одобрил увеличение штрафов для иноагентов до 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей.
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Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда.
Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
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