https://ria.ru/20250224/herson-2001369103.html

В Херсоне прогремели новые взрывы

В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 24.02.2025

В Херсоне прогремели новые взрывы

Новые взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.02.2025

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в понедельник уже сообщалось о взрывах в Херсоне. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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Наталья Макарова

в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, украина