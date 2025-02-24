https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html

Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии

Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии - РИА Новости, 24.02.2025

Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии

Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о превышении должностных... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:57:00+03:00

2025-02-24T12:57:00+03:00

2025-02-24T13:14:00+03:00

красноярский край

красноярск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001263646_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_e95a61c9d002adb140e3677798cae536.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщает краевая прокуратура. "За превышение должностных полномочий, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжелого хронического заболевания, прокурор запросил Юрию Лапшину 6 лет исправительной колонии общего режима. Также гособвинитель попросил суд лишить Лапшина права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении. Сторона защиты заявила ходатайство о переквалификации действий Лапшина на халатность, отмечают в краевой прокуратуре. Дело в отношении Лапшина и бывшего руководителя "Краевого транспортного управления" Константина Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Красноярского края Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей. Прокуратора уже ранее запрашивала для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты экс-главы кабмина ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. Также гособвинитель запросил Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года. Кроме того, прокурор попросил взыскать с подсудимого стоимость взятки в размере 5 миллионов рублей в пользу федерального бюджета.

https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html

https://ria.ru/20250217/omsk-1999850415.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, красноярск, общество