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Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии - РИА Новости, 24.02.2025
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12:57 24.02.2025 (обновлено: 13:14 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html
Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии
Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии - РИА Новости, 24.02.2025
Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии
Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о превышении должностных... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:57:00+03:00
2025-02-24T13:14:00+03:00
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общество
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КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщает краевая прокуратура. "За превышение должностных полномочий, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжелого хронического заболевания, прокурор запросил Юрию Лапшину 6 лет исправительной колонии общего режима. Также гособвинитель попросил суд лишить Лапшина права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении. Сторона защиты заявила ходатайство о переквалификации действий Лапшина на халатность, отмечают в краевой прокуратуре. Дело в отношении Лапшина и бывшего руководителя "Краевого транспортного управления" Константина Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Красноярского края Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей. Прокуратора уже ранее запрашивала для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты экс-главы кабмина ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. Также гособвинитель запросил Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года. Кроме того, прокурор попросил взыскать с подсудимого стоимость взятки в размере 5 миллионов рублей в пользу федерального бюджета.
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html
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красноярский край, красноярск, общество
Красноярский край, Красноярск, Общество
Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии

Обвинение запросило 6 лет для экс-главы правительства Красноярского края Лапшина

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЮрий Лапшин
Юрий Лапшин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщает краевая прокуратура.
"За превышение должностных полномочий, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжелого хронического заболевания, прокурор запросил Юрию Лапшину 6 лет исправительной колонии общего режима. Также гособвинитель попросил суд лишить Лапшина права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении.
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Сторона защиты заявила ходатайство о переквалификации действий Лапшина на халатность, отмечают в краевой прокуратуре.
Дело в отношении Лапшина и бывшего руководителя "Краевого транспортного управления" Константина Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Красноярского края Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей.
Прокуратора уже ранее запрашивала для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты экс-главы кабмина ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии.
Также гособвинитель запросил Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года. Кроме того, прокурор попросил взыскать с подсудимого стоимость взятки в размере 5 миллионов рублей в пользу федерального бюджета.
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