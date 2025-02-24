https://ria.ru/20250224/gosduma-2001206571.html

В Госдуме заявили, что СВО выковала сильнейшую армию мира

В Госдуме заявили, что СВО выковала сильнейшую армию мира - РИА Новости, 24.02.2025

В Госдуме заявили, что СВО выковала сильнейшую армию мира

Проведение специальной военной операции позволило России выковать в боях сильнейшую армию мира, способную в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:27:00+03:00

2025-02-24T09:27:00+03:00

2025-02-24T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

михаил шеремет

нато

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Проведение специальной военной операции позволило России выковать в боях сильнейшую армию мира, способную в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Начало специальной военной операции было вынужденной мерой. СВО позволило выковать в боях сильнейшую армию мира, которая смогла в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, которые отправляли на Украину свое передовое вооружение и наемников. Россия создала прецедент, показав всему миру, как можно успешно противостоять и сковать силы западной военной коалиции, которая загрузла, словно в болоте, в украинском военном конфликте", - сказал Шеремет. Кроме того, по его словам, Россия, проводя СВО, стала примером для других стран мира, которые раньше боялись поднять голову и в открытую выступить против вмешательства в их внутренние дела и экспансии со стороны коллективного Запада. "Именно Запад был причиной искусственно спроецированного военного конфликта на Украине, чтобы ослабить, обескровить и раздробить Россию. Это была их цель и задача, но Россия оказалась им не по зубам. Запад навязал нам гонку на выживание и первый выдохся. Россия, напротив, обрела мощь, независимость и возможности, продолжая проводить свою суверенную политику", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154097.html

https://ria.ru/20240929/zapad-1975314564.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, михаил шеремет, нато, госдума рф