https://ria.ru/20250224/gosduma-2001206571.html
В Госдуме заявили, что СВО выковала сильнейшую армию мира
В Госдуме заявили, что СВО выковала сильнейшую армию мира - РИА Новости, 24.02.2025
В Госдуме заявили, что СВО выковала сильнейшую армию мира
Проведение специальной военной операции позволило России выковать в боях сильнейшую армию мира, способную в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:27:00+03:00
2025-02-24T09:27:00+03:00
2025-02-24T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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михаил шеремет
нато
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Проведение специальной военной операции позволило России выковать в боях сильнейшую армию мира, способную в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Начало специальной военной операции было вынужденной мерой. СВО позволило выковать в боях сильнейшую армию мира, которая смогла в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, которые отправляли на Украину свое передовое вооружение и наемников. Россия создала прецедент, показав всему миру, как можно успешно противостоять и сковать силы западной военной коалиции, которая загрузла, словно в болоте, в украинском военном конфликте", - сказал Шеремет. Кроме того, по его словам, Россия, проводя СВО, стала примером для других стран мира, которые раньше боялись поднять голову и в открытую выступить против вмешательства в их внутренние дела и экспансии со стороны коллективного Запада. "Именно Запад был причиной искусственно спроецированного военного конфликта на Украине, чтобы ослабить, обескровить и раздробить Россию. Это была их цель и задача, но Россия оказалась им не по зубам. Запад навязал нам гонку на выживание и первый выдохся. Россия, напротив, обрела мощь, независимость и возможности, продолжая проводить свою суверенную политику", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154097.html
https://ria.ru/20240929/zapad-1975314564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, михаил шеремет, нато, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что СВО выковала сильнейшую армию мира
Депутат Шеремет: СВО позволила России выковать сильнейшую армию мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Проведение специальной военной операции позволило России выковать в боях сильнейшую армию мира, способную в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Начало специальной военной операции было вынужденной мерой. СВО позволило выковать в боях сильнейшую армию мира, которая смогла в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО
, которые отправляли на Украину
свое передовое вооружение и наемников. Россия
создала прецедент, показав всему миру, как можно успешно противостоять и сковать силы западной военной коалиции, которая загрузла, словно в болоте, в украинском военном конфликте", - сказал Шеремет
.
Кроме того, по его словам, Россия, проводя СВО, стала примером для других стран мира, которые раньше боялись поднять голову и в открытую выступить против вмешательства в их внутренние дела и экспансии со стороны коллективного Запада.
"Именно Запад был причиной искусственно спроецированного военного конфликта на Украине, чтобы ослабить, обескровить и раздробить Россию. Это была их цель и задача, но Россия оказалась им не по зубам. Запад навязал нам гонку на выживание и первый выдохся. Россия, напротив, обрела мощь, независимость и возможности, продолжая проводить свою суверенную политику", - сказал депутат.