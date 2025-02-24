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В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали четыре человека
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.02.2025
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника в поселке Гольмовский в Горловке в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:15:00+03:00
2025-02-24T14:15:00+03:00
2025-02-24T14:16:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника в поселке Гольмовский в Горловке в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль при помощи БПЛА на Гольмовском повороте. "В результате удара БПЛА украинских нацистов в поселке Гольмовский ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько. Позже он уточнил, что число пострадавших возросло до четырех. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250219/udar-2000393129.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали четыре человека
Мэр Приходько: при атаке БПЛА ВСУ в Горловке пострадали четыре мирных жителя