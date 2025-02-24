https://ria.ru/20250224/gorlovka-2001221559.html

При ударе по Горловке погиб человек

При ударе по Горловке погиб человек - РИА Новости, 24.02.2025

При ударе по Горловке погиб человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:35:00+03:00

2025-02-24T10:35:00+03:00

2025-02-24T12:43:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2 Нелля Якуненко в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня с утра был обстрелян опять центр города, в результате чего пострадали четверо гражданских. Один из них двухсотый (погибший - ред.). Трое доставлены скорой помощью к нам в лечебное учреждение. У всех непроникающая минно-взрывная травма, это ранение верхних и нижних конечностей грудной клетки... Всем оказывается помощь своевременно", - сказала Якуненко.Она также добавила, что одна женщина находится в операционной, так как у нее ранение голеностопного сустава, открытый перелом.Как написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, прямым попаданием снаряда ВСУ разрушена квартира в центре Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250223/vsu-2001137887.html

https://ria.ru/20250224/vsu-2001212827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия