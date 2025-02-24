https://ria.ru/20250224/gorlovka-2001221559.html
При ударе по Горловке погиб человек
При ударе по Горловке погиб человек - РИА Новости, 24.02.2025
При ударе по Горловке погиб человек
Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:35:00+03:00
2025-02-24T10:35:00+03:00
2025-02-24T12:43:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2 Нелля Якуненко в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня с утра был обстрелян опять центр города, в результате чего пострадали четверо гражданских. Один из них двухсотый (погибший - ред.). Трое доставлены скорой помощью к нам в лечебное учреждение. У всех непроникающая минно-взрывная травма, это ранение верхних и нижних конечностей грудной клетки... Всем оказывается помощь своевременно", - сказала Якуненко.Она также добавила, что одна женщина находится в операционной, так как у нее ранение голеностопного сустава, открытый перелом.Как написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, прямым попаданием снаряда ВСУ разрушена квартира в центре Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001137887.html
https://ria.ru/20250224/vsu-2001212827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе по Горловке погиб человек
При ударе ВСУ по Горловке погиб человек, пострадали четверо
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2 Нелля Якуненко в эфире телеканала "Россия 24
".
"Сегодня с утра был обстрелян опять центр города, в результате чего пострадали четверо гражданских. Один из них двухсотый (погибший - ред.). Трое доставлены скорой помощью к нам в лечебное учреждение. У всех непроникающая минно-взрывная травма, это ранение верхних и нижних конечностей грудной клетки... Всем оказывается помощь своевременно", - сказала Якуненко.
Она также добавила, что одна женщина находится в операционной, так как у нее ранение голеностопного сустава, открытый перелом.
Как написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, прямым попаданием снаряда ВСУ разрушена квартира в центре Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.