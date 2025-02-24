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При ударе по Горловке погиб человек - РИА Новости, 24.02.2025
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10:35 24.02.2025 (обновлено: 12:43 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/gorlovka-2001221559.html
При ударе по Горловке погиб человек
При ударе по Горловке погиб человек - РИА Новости, 24.02.2025
При ударе по Горловке погиб человек
Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:35:00+03:00
2025-02-24T12:43:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2 Нелля Якуненко в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня с утра был обстрелян опять центр города, в результате чего пострадали четверо гражданских. Один из них двухсотый (погибший - ред.). Трое доставлены скорой помощью к нам в лечебное учреждение. У всех непроникающая минно-взрывная травма, это ранение верхних и нижних конечностей грудной клетки... Всем оказывается помощь своевременно", - сказала Якуненко.Она также добавила, что одна женщина находится в операционной, так как у нее ранение голеностопного сустава, открытый перелом.Как написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, прямым попаданием снаряда ВСУ разрушена квартира в центре Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001137887.html
https://ria.ru/20250224/vsu-2001212827.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе по Горловке погиб человек

При ударе ВСУ по Горловке погиб человек, пострадали четверо

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР, пострадавшим оказывается помощь, заявила главный врач Горловской больницы №2 Нелля Якуненко в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня с утра был обстрелян опять центр города, в результате чего пострадали четверо гражданских. Один из них двухсотый (погибший - ред.). Трое доставлены скорой помощью к нам в лечебное учреждение. У всех непроникающая минно-взрывная травма, это ранение верхних и нижних конечностей грудной клетки... Всем оказывается помощь своевременно", - сказала Якуненко.
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Она также добавила, что одна женщина находится в операционной, так как у нее ранение голеностопного сустава, открытый перелом.
Как написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, прямым попаданием снаряда ВСУ разрушена квартира в центре Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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