https://ria.ru/20250224/germaniya-2001226995.html

"Пощечина от правых": немецкие СМИ обсудили выборы в бундестаг

"Пощечина от правых": немецкие СМИ обсудили выборы в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025

"Пощечина от правых": немецкие СМИ обсудили выборы в бундестаг

Итоги выборов в немецкий парламент стали пощечиной для политического центра Германии, поскольку правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:00:00+03:00

2025-02-24T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Итоги выборов в немецкий парламент стали пощечиной для политического центра Германии, поскольку правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место, обойдя партию действующего канцлера Олафа Шольца, пишут местные СМИ. Они также отмечают, что победивший на выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем может столкнуться с трудностями при формировании коалиции. По предварительным данным немецкого избиркома, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на выборах с 28,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" заняла второе место с 20,8%, а социал-демократы канцлера Шольца - третье с 16,4% голосов. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) не набирает 5% и не проходит в бундестаг, так же как и свободные демократы (СвДП), которые ранее были в правительственной коалиции - они набрали только 4,3% голосов. ПОЩЕЧИНА ОТ ПРАВЫХ По мнению Tagesspiegel, на этих выборах "три победителя". "ХДС/ХСС празднует свое возвращение в качестве сильнейшей партии, АдГ увеличивает свой последний результат вдвое, а "Левым" удается повторно войти в бундестаг", - пишет издание. Газета Bild указывает на то, что "Зеленые" стали единственной "не полностью наказанной" результатами выборов партией из правившей, но развалившейся в ноябре 2024 года коалиции "Светофор". "Зеленые" потеряли по сравнению с предыдущими выборами около 3% голосов избирателей, но перешагнули через пятипроцентный порог для входа в парламент. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung указывает на то, что ХДС/ХСС не удалось достигнуть своей цели и набрать более 30% голосов. "Эти результаты - пощечина от правых", - отмечает автор статьи в Ausburger Allgemeine Руди Вайс, указывая на беспрецедентно высокую поддержку АдГ. ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО КАНЦЛЕРА Газета Rheinische Post называет лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца наиболее вероятным новым канцлером. "Сейчас именно Мерц является человеком, который может претендовать на то, чтобы стать десятым канцлером Федеративной республики. С этим согласны и другие партии. Тот, кому потребовалось три попытки, чтобы стать председателем ХДС, пойдет по стопам Конрада Аденауэра, Гельмута Коля и Ангелы Меркель", - пишет издание. Как отмечает автор статьи в журнале Spiegel Кристоф Хикманн, перед Мерцем стоит задача в течение следующих четырех лет "защищать либеральную демократию от ее врагов", а также "восстановить доверие к политическому центру". "Если ему это не удастся... Тогда АдГ на следующих выборах станут еще сильнее, возможно, даже самыми сильными", - говорится в публикации. По мнению журналиста, Мерц должен стать не просто канцлером, а "своего рода президентом в офисе канцлера", который решает проблемы, связанные с большим разочарованием в стране, укрепляет доверие, восстанавливает что-то вроде сплоченности. "Для этого он должен стать канцлером для всех тех, кто никогда не проголосовал бы за ХДС, но при этом находится на стороне либеральной демократии", - считает Хикманн. Как отмечает автор публикации Ausburger Allgemeine, продолжая тему противодействия правым силам, против АдГ не помогают ни крупные демонстрации, ни так называемый "брандмауэр" - стратегия бойкотирования любых инициатив правой партии и исключения любой формы сотрудничества с ней. "Результаты правых популистов для находящихся на правящей верхушке партий - одновременно памятка и обязательство", - отмечает он. КОАЛИЦИЯ - ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ Газета Ausburger Allgemeine объясняет: так как ни одна партия не добилась абсолютного большинства мест в бундестаге, для формирования правительства необходимо создать коалицию. "Это может стать первым испытанием на прочность для ХДС/ХСС", - отмечает Bild. Газета пишет о том, что партии Сары Вагенкнехт не хватило совсем немного, чтобы перешагнуть через пятипроцентный порог входа в парламент, что отразилось на возможных вариантах будущей правительственной коалиции. "У Фридриха Мерца теперь достаточно голосов для создания двухпартийного союза с СДПГ... Около 14 тысяч голосов спасли его от коалиции с "Зелеными" - путь к союзу из двух партий с СДПГ кажется свободным ", - пишет издание. "Без СвДП и ССВ большинство в бундестаге сейчас имеет "Большая коалиция" из ХДС/ХСС и СДПГ", - отмечает Tagesspiegel.

https://ria.ru/20250224/merts-2001220501.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001188322.html

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001167999.html

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