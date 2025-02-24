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В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг
В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T03:53:00+03:00
2025-02-24T03:53:00+03:00
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альтернатива для германии (партия)
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в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах.На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье.
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Германия, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Олаф Шольц, В мире
В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг
Избирком ФРГ: блок ХДС/ХСС набрал 28,6% по итогам подсчета голосов