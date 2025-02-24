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В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
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03:53 24.02.2025 (обновлено: 04:04 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001191304.html
В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг
В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T03:53:00+03:00
2025-02-24T04:04:00+03:00
германия
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах.На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье.
https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html
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германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), олаф шольц, в мире
Германия, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Олаф Шольц, В мире
В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг

Избирком ФРГ: блок ХДС/ХСС набрал 28,6% по итогам подсчета голосов

© AP Photo / Czarek SokolowskiГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах.
На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Глава СвДП объявил об уходе из политики после провала на выборах в Германии
01:09
 
ГерманияХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)Олаф ШольцВ мире
 
 
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