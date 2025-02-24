https://ria.ru/20250224/germaniya-2001191304.html

В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг

В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025

В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T03:53:00+03:00

2025-02-24T03:53:00+03:00

2025-02-24T04:04:00+03:00

германия

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах.На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье.

https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html

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германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), олаф шольц, в мире