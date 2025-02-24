https://ria.ru/20250224/germaniya-2001190550.html

АдГ лидирует на выборах в бундестаг во всех землях бывшей ГДР

АдГ лидирует на выборах в бундестаг во всех землях бывшей ГДР - РИА Новости, 24.02.2025

АдГ лидирует на выборах в бундестаг во всех землях бывшей ГДР

Партия "Альтернатива для Германии" на досрочных выборах в немецкий парламент во всех восточных землях Германии показала результаты, во много превышающие как... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T03:17:00+03:00

2025-02-24T03:17:00+03:00

2025-02-24T04:31:00+03:00

политика

бундестаг германии

альтернатива для германии (партия)

германия

бранденбург

саксония

сара вагенкнехт

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001093766_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_d06dd6c2e91453716f6acf29ce6d4cf4.jpg

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" на досрочных выборах в немецкий парламент во всех восточных землях Германии показала результаты, во много превышающие как показатели пока еще правящей СДПГ, так и бесспорного лидера на выборах в целом по стране — Христианско-демократического союза (ХДС), следует из подсчитанных РИА Новости данных избиркома.В Бранденбурге АдГ получила 32,5 процента голосов (+14,4 по сравнению с 2021 годом), ХДС стала второй с 18,1 процента (+2,8 процента), Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) набрала 14,8 процента (минус 14,6 процента).В Мекленбурге-Передней Померании АдГ получила 35 процента всех голосов (плюс 17 процентов) и значительно опередила ХДС с 17,8 процента (плюс 0,4 процента), СДПГ — 12,4 процента (минус 16,7 процента).В Саксонии за АдГ проголосовали рекордные 37,3 процента (плюс 12,7 процента), за ХДС — 19,7 процента (плюс 2,6 процента), СДПГ — 8,5 процента (минус 10,8 процента).В Саксонии-Анхальт АдГ добилась схожих результатов — 37,1процента (плюс 17,5 процента), ХДС — 19,2 процента (минус 1,8 процента), СДПГ — 11,0 процентов (минус 14,4 процента).В уже много лет считающейся "правой" федеральной земле Тюрингия АдГ достигла результата в 38,6 процента (плюс 14,6 процента), ХДС — 18,6 процента (плюс 1,7 процента), СДПГ — 8,8 процента (минус 14,7 процента).Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8 процента голосов, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4 процента голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6 процента голосов избирателей, "Левые" — 8,8 процента.Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг.Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость" и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001188322.html

https://ria.ru/20250224/pushkov-2001188587.html

https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html

германия

бранденбург

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия), германия, бранденбург, саксония, сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс