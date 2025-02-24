https://ria.ru/20250224/germaniya-2001188322.html
СМИ: глава СДПГ подал в отставку после поражения на выборах в бундестаг
СМИ: глава СДПГ подал в отставку после поражения на выборах в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ: глава СДПГ подал в отставку после поражения на выборах в бундестаг
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подал в отставку после поражения партии на выборах в бундестаг, сообщает телеканал... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T02:10:00+03:00
2025-02-24T02:10:00+03:00
2025-02-24T02:10:00+03:00
в мире
рольф мютцених
олаф шольц
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подал в отставку после поражения партии на выборах в бундестаг, сообщает телеканал NTV. "Историческое поражение СДПГ на выборах привело к первым последствиям для конкретных людей. В письме, адресованном фракции, Рольф Мютцених объявил о своем уходе с поста председателя. Его пост должен перенять глава СДПГ (Ларс) Клингбайль", - говорится на сайте телеканала. Ранее газета Bild сообщала о том, что Шольц после поражения СДПГ на выборах в бундестаг заявил, что не сожалеет о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера. Согласно данным избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов, социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца всего лишь на третьем месте с 15,6% голосов. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье.
https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html
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в мире, рольф мютцених, олаф шольц, bild
В мире, Рольф Мютцених, Олаф Шольц, Bild
СМИ: глава СДПГ подал в отставку после поражения на выборах в бундестаг
NTV: глава СДПГ Мютцених подал в отставку после поражения партии на выборах