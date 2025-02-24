https://ria.ru/20250224/germaniya-2001186862.html
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов, свидетельствуют... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:35:00+03:00
2025-02-24T01:35:00+03:00
2025-02-24T01:35:00+03:00
в мире
киев
украина
сара вагенкнехт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001108522_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_130d620e460cdf0a57c888353809e142.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов, свидетельствуют данные избиркома. Партия, которая выступает против поставок вооружения Киеву и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину, набирает ровно 5% голосов избирателей - именно таков порог входа в бундестаг. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001108522_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_209f756dc8dfcb786500053867bc5a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, сара вагенкнехт
В мире, Киев, Украина, Сара Вагенкнехт
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг
ССВ набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 округах