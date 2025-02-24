https://ria.ru/20250224/germaniya-2001186862.html

"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг

"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025

"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов, свидетельствуют... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T01:35:00+03:00

2025-02-24T01:35:00+03:00

2025-02-24T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов, свидетельствуют данные избиркома. Партия, которая выступает против поставок вооружения Киеву и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину, набирает ровно 5% голосов избирателей - именно таков порог входа в бундестаг. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

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в мире, киев, украина, сара вагенкнехт