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"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
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01:35 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001186862.html
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов, свидетельствуют... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:35:00+03:00
2025-02-24T01:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов, свидетельствуют данные избиркома. Партия, которая выступает против поставок вооружения Киеву и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину, набирает ровно 5% голосов избирателей - именно таков порог входа в бундестаг. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
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в мире, киев, украина, сара вагенкнехт
В мире, Киев, Украина, Сара Вагенкнехт
"Союз Сары Вагенкнехт" набирает 5% голосов и проходит в бундестаг

ССВ набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 округах

© AP Photo / Czarek SokolowskiГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 5% и проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов, свидетельствуют данные избиркома.
Партия, которая выступает против поставок вооружения Киеву и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину, набирает ровно 5% голосов избирателей - именно таков порог входа в бундестаг.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Женщина бросает конверт с бюллетенем в урну во время досрочного голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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