https://ria.ru/20250224/genergetikid-2001243521.html

В Госдуме поддержали проект о штрафах за продажу энергетиков детям

В Госдуме поддержали проект о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 24.02.2025

В Госдуме поддержали проект о штрафах за продажу энергетиков детям

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:57:00+03:00

2025-02-24T11:57:00+03:00

2025-02-24T11:57:00+03:00

общество

василий пискарев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Законопроектом предлагается дополнить кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. "Энергетические напитки пользуются популярностью у подростков, потому что вызывают ободряющее воздействие и быстрый прилив сил, но мало кто задумывается об их очень вредном воздействии на здоровье. Известно немало случаев, когда увлечение опасными для неокрепшего детского организма напитками приводило к серьезным заболеваниям и даже смерти не только подростков, но и выносливых взрослых. Поэтому продажа подобных напитков детям недопустима", - отмечал парламентарий.

https://ria.ru/20250217/veypy-1999850926.html

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общество, василий пискарев, госдума рф