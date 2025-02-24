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В Геленджике затонуло маломерное судно
В Геленджике затонуло маломерное судно - РИА Новости, 24.02.2025
В Геленджике затонуло маломерное судно
Маломерное судно "Ашамба" затонуло у причала в Геленджике в результате обледенения и потери устойчивости, загрязнения акватории не наблюдается, сообщили РИА... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:45:00+03:00
2025-02-24T14:45:00+03:00
2025-02-24T14:49:00+03:00
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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Маломерное судно "Ашамба" затонуло у причала в Геленджике в результате обледенения и потери устойчивости, загрязнения акватории не наблюдается, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 09.25 22 февраля… в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание с последующим затопление судна у причала (маломерное судно МНИС "Ашамба", порт приписки: Геленджик, причал №77 Геленджикского участка). Загрязнения акватории не наблюдается", - сказал собеседник агентства.
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геленджик, происшествия, россия
Геленджик, Происшествия, Россия
В Геленджике затонуло маломерное судно
В Геленджике у причала затонуло маломерное судно из-за обледенения