https://ria.ru/20250224/gelendzhik-2001288041.html

В Геленджике затонуло маломерное судно

В Геленджике затонуло маломерное судно - РИА Новости, 24.02.2025

В Геленджике затонуло маломерное судно

Маломерное судно "Ашамба" затонуло у причала в Геленджике в результате обледенения и потери устойчивости, загрязнения акватории не наблюдается, сообщили РИА... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:45:00+03:00

2025-02-24T14:45:00+03:00

2025-02-24T14:49:00+03:00

геленджик

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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Маломерное судно "Ашамба" затонуло у причала в Геленджике в результате обледенения и потери устойчивости, загрязнения акватории не наблюдается, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 09.25 22 февраля… в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание с последующим затопление судна у причала (маломерное судно МНИС "Ашамба", порт приписки: Геленджик, причал №77 Геленджикского участка). Загрязнения акватории не наблюдается", - сказал собеседник агентства.

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геленджик, происшествия, россия