В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа
Египетский чиновник: реконструкция сектора Газа может продлиться до десяти лет
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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СЕВЕРНЫЙ СИНАЙ (Египет), 24 фев - РИА Новости. План восстановления сектора Газа состоит из трех этапов, реконструкция может продлиться до десяти лет, заявил РИА Новости губернатор граничащей с Газой египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер.
Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщал, что арабские страны могут восстановить сектор Газа за три года.
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"План восстановления Газы включает в себя три этапа, первый сконцентрирован на разборе завалов, затем начнется проведение инфраструктуры ко всем местам, где запланирована реконструкция. Что касается третьего этапа, то он ограничится реконструкцией, которая, по оценкам, займет три-пять лет, а может продлиться и до десяти лет", - сказал Мугавер.
По его словам, восстановление сектора Газа может начаться на третьем этапе соглашения о прекращении огня.
Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.