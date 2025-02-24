Рейтинг@Mail.ru
В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/gaza-2001364484.html
В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа
В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа - РИА Новости, 24.02.2025
В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа
План восстановления сектора Газа состоит из трех этапов, реконструкция может продлиться до десяти лет, заявил РИА Новости губернатор граничащей с Газой... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:18:00+03:00
2025-02-24T21:18:00+03:00
в мире
цены на нефть
египет
северный синай (мухафаза)
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg
СЕВЕРНЫЙ СИНАЙ (Египет), 24 фев - РИА Новости. План восстановления сектора Газа состоит из трех этапов, реконструкция может продлиться до десяти лет, заявил РИА Новости губернатор граничащей с Газой египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер. Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщал, что арабские страны могут восстановить сектор Газа за три года. "План восстановления Газы включает в себя три этапа, первый сконцентрирован на разборе завалов, затем начнется проведение инфраструктуры ко всем местам, где запланирована реконструкция. Что касается третьего этапа, то он ограничится реконструкцией, которая, по оценкам, займет три-пять лет, а может продлиться и до десяти лет", - сказал Мугавер. По его словам, восстановление сектора Газа может начаться на третьем этапе соглашения о прекращении огня. Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250219/gaza-2000364726.html
https://ria.ru/20250224/konflikt-1915630213.html
египет
северный синай (мухафаза)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9397e4e0393badd4179233796c33a690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, египет, северный синай (мухафаза), израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Египет, Северный Синай (мухафаза), Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа

Египетский чиновник: реконструкция сектора Газа может продлиться до десяти лет

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВЕРНЫЙ СИНАЙ (Египет), 24 фев - РИА Новости. План восстановления сектора Газа состоит из трех этапов, реконструкция может продлиться до десяти лет, заявил РИА Новости губернатор граничащей с Газой египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер.
Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщал, что арабские страны могут восстановить сектор Газа за три года.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Египетский премьер оценил сроки восстановления сектора Газа
19 февраля, 17:46
«
"План восстановления Газы включает в себя три этапа, первый сконцентрирован на разборе завалов, затем начнется проведение инфраструктуры ко всем местам, где запланирована реконструкция. Что касается третьего этапа, то он ограничится реконструкцией, которая, по оценкам, займет три-пять лет, а может продлиться и до десяти лет", - сказал Мугавер.
По его словам, восстановление сектора Газа может начаться на третьем этапе соглашения о прекращении огня.
Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЦены на нефтьЕгипетСеверный Синай (мухафаза)ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала