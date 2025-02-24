https://ria.ru/20250224/gaza-2001364484.html

В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа

В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа - РИА Новости, 24.02.2025

В Египте рассказали о плане восстановления сектора Газа

План восстановления сектора Газа состоит из трех этапов, реконструкция может продлиться до десяти лет, заявил РИА Новости губернатор граничащей с Газой... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:18:00+03:00

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2025-02-24T21:18:00+03:00

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СЕВЕРНЫЙ СИНАЙ (Египет), 24 фев - РИА Новости. План восстановления сектора Газа состоит из трех этапов, реконструкция может продлиться до десяти лет, заявил РИА Новости губернатор граничащей с Газой египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер. Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщал, что арабские страны могут восстановить сектор Газа за три года. "План восстановления Газы включает в себя три этапа, первый сконцентрирован на разборе завалов, затем начнется проведение инфраструктуры ко всем местам, где запланирована реконструкция. Что касается третьего этапа, то он ограничится реконструкцией, которая, по оценкам, займет три-пять лет, а может продлиться и до десяти лет", - сказал Мугавер. По его словам, восстановление сектора Газа может начаться на третьем этапе соглашения о прекращении огня. Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250219/gaza-2000364726.html

https://ria.ru/20250224/konflikt-1915630213.html

египет

северный синай (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, египет, северный синай (мухафаза), израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году