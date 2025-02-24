Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Галустян назвал полной неожиданностью свое попадание под санкции ЕС
Михаил Галустян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Юморист Михаил Галустян в беседе с РИА Новости признался, что попадание под санкции Евросоюза стало для него полной неожиданностью.
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"Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!" — сказал он.
Утром стал известно, что министры иностранных дел ЕС одобрили очередной, уже 16-й пакет антироссийских санкций. Под персональными ограничениями оказались 48 физических лиц и 35 организаций.
Галустяна включили в список из-за его причастности к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента. Помимо шоумена, там значатся также теле- и радиоведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин, гимнаст и общественный деятель Никита Нагорный.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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