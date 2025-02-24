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Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.02.2025
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Шоубиз
 
15:55 24.02.2025 (обновлено: 16:56 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/galustjane-2001307015.html
Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.02.2025
Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Юморист Михаил Галустян в беседе с РИА Новости признался, что попадание под санкции Евросоюза стало для него полной неожиданностью. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:55:00+03:00
2025-02-24T16:56:00+03:00
шоубиз
россия
михаил галустян
евросоюз
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Юморист Михаил Галустян в беседе с РИА Новости признался, что попадание под санкции Евросоюза стало для него полной неожиданностью."Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!" — сказал он.Утром стал известно, что министры иностранных дел ЕС одобрили очередной, уже 16-й пакет антироссийских санкций. Под персональными ограничениями оказались 48 физических лиц и 35 организаций.Галустяна включили в список из-за его причастности к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента. Помимо шоумена, там значатся также теле- и радиоведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин, гимнаст и общественный деятель Никита Нагорный.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250224/kreml-2001250005.html
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россия, михаил галустян, евросоюз
Шоубиз, Россия, Михаил Галустян, Евросоюз
Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Галустян назвал полной неожиданностью свое попадание под санкции ЕС

© РИА Новости / Виталий БелоусовМихаил Галустян
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Михаил Галустян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Юморист Михаил Галустян в беседе с РИА Новости признался, что попадание под санкции Евросоюза стало для него полной неожиданностью.
«
"Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!" — сказал он.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против России
Вчера, 12:20
Утром стал известно, что министры иностранных дел ЕС одобрили очередной, уже 16-й пакет антироссийских санкций. Под персональными ограничениями оказались 48 физических лиц и 35 организаций.
Галустяна включили в список из-за его причастности к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента. Помимо шоумена, там значатся также теле- и радиоведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин, гимнаст и общественный деятель Никита Нагорный.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде
17 октября 2024, 15:11
 
ШоубизРоссияМихаил ГалустянЕвросоюз
 
 
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