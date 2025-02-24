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Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей - РИА Новости, 24.02.2025
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09:50 24.02.2025
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Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей
Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей - РИА Новости, 24.02.2025
Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей
Сотрудники УФСБ РФ по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он перевел скрывающимся за границей террористам почти два... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:50:00+03:00
2025-02-24T09:50:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он перевел скрывающимся за границей террористам почти два миллиона рублей, сообщило ведомство. "Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность 49-летнего жителя села Чегем Второй, причастного к финансированию терроризма. По имеющимся данным, он в целях финансирования членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, осуществил переводы денежных средств на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, чегем
Происшествия, Россия, Чегем
Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей

ФСБ: жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НАЛЬЧИК, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он перевел скрывающимся за границей террористам почти два миллиона рублей, сообщило ведомство.
"Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность 49-летнего жителя села Чегем Второй, причастного к финансированию терроризма. По имеющимся данным, он в целях финансирования членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, осуществил переводы денежных средств на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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