https://ria.ru/20250224/filev-2001327718.html
Британия ввела санкции против основателя S7 Group Филева
Британия ввела санкции против основателя S7 Group Филева - РИА Новости, 24.02.2025
Британия ввела санкции против основателя S7 Group Филева
Великобритания внесла в санкционный список основателя S7 Group Владислава Филёва, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:19:00+03:00
2025-02-24T17:19:00+03:00
2025-02-24T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список основателя S7 Group Владислава Филёва, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Филёв Владислав Феликсович", - написано в обновленном санкционном списке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/senator-2001326836.html
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россия, великобритания, москва, владислав филев, владимир путин, s7 airlines, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Москва, Владислав Филев, Владимир Путин, S7 Airlines, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против основателя S7 Group Филева
Британия внесла в санкционный список основателя S7 Group Владислава Филева