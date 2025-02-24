https://ria.ru/20250224/feldsher-2001353396.html

В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП

В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП - РИА Новости, 24.02.2025

В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП

Оренбургский фельдшер Алексей Мокшин принял роды у пациентки в машине скорой помощи, которая после столкновения с иномаркой упала на бок, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:57:00+03:00

2025-02-24T19:57:00+03:00

2025-02-24T21:01:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

оренбургская область

оренбург

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УФА, 24 фев – РИА Новости. Оренбургский фельдшер Алексей Мокшин принял роды у пациентки в машине скорой помощи, которая после столкновения с иномаркой упала на бок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Оренбургской области. По словам собеседника агентства, когда бригада станции скорой помощи "Гагаринская" везла беременную женщину со схватками в перинатальный центр Оренбурга, произошла авария: водитель иномарки не пропустил спецавтомобиль с включенными сигнальными маячками и скорая от удара опрокинулась. "Фельдшер Алексей Мокшин был в салоне скорой. Он удержал роженицу при аварии. Проезжающие водители остановились и на руках подняли машину скорой. У женщины начались экстренные роды. Мокшин оказал полную врачебную помощь, родилась девочка. Женщину и малышку увезли на реанимационном автомобиле, обтерли, укрыли, чтобы не произошло обморожения", - рассказали в областном минздраве. В ведомстве отметили, что мама и новорожденная в удовлетворительном состоянии. Их уже выписали домой. "Для меня самое важное в работе – не давать волю своим эмоциям", - процитировали в минздраве региона слова Мокшина.

https://ria.ru/20250222/grazhdanstvo-2000940711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, оренбургская область, оренбург