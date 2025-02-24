В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП
Фельдшер в Оренбурге принял роды у пациентки в опрокинувшейся после ДТП скорой
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДТП с участием автомобиля скорой помощи в Оренбурге
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Оренбурге
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УФА, 24 фев – РИА Новости. Оренбургский фельдшер Алексей Мокшин принял роды у пациентки в машине скорой помощи, которая после столкновения с иномаркой упала на бок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Оренбургской области.
По словам собеседника агентства, когда бригада станции скорой помощи "Гагаринская" везла беременную женщину со схватками в перинатальный центр Оренбурга, произошла авария: водитель иномарки не пропустил спецавтомобиль с включенными сигнальными маячками и скорая от удара опрокинулась.
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"Фельдшер Алексей Мокшин был в салоне скорой. Он удержал роженицу при аварии. Проезжающие водители остановились и на руках подняли машину скорой. У женщины начались экстренные роды. Мокшин оказал полную врачебную помощь, родилась девочка. Женщину и малышку увезли на реанимационном автомобиле, обтерли, укрыли, чтобы не произошло обморожения", - рассказали в областном минздраве.
В ведомстве отметили, что мама и новорожденная в удовлетворительном состоянии. Их уже выписали домой.
"Для меня самое важное в работе – не давать волю своим эмоциям", - процитировали в минздраве региона слова Мокшина.
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