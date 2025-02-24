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В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП - РИА Новости, 24.02.2025
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19:57 24.02.2025 (обновлено: 21:01 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/feldsher-2001353396.html
В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП
В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП - РИА Новости, 24.02.2025
В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП
Оренбургский фельдшер Алексей Мокшин принял роды у пациентки в машине скорой помощи, которая после столкновения с иномаркой упала на бок, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:57:00+03:00
2025-02-24T21:01:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
оренбургская область
оренбург
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УФА, 24 фев – РИА Новости. Оренбургский фельдшер Алексей Мокшин принял роды у пациентки в машине скорой помощи, которая после столкновения с иномаркой упала на бок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Оренбургской области. По словам собеседника агентства, когда бригада станции скорой помощи "Гагаринская" везла беременную женщину со схватками в перинатальный центр Оренбурга, произошла авария: водитель иномарки не пропустил спецавтомобиль с включенными сигнальными маячками и скорая от удара опрокинулась. "Фельдшер Алексей Мокшин был в салоне скорой. Он удержал роженицу при аварии. Проезжающие водители остановились и на руках подняли машину скорой. У женщины начались экстренные роды. Мокшин оказал полную врачебную помощь, родилась девочка. Женщину и малышку увезли на реанимационном автомобиле, обтерли, укрыли, чтобы не произошло обморожения", - рассказали в областном минздраве. В ведомстве отметили, что мама и новорожденная в удовлетворительном состоянии. Их уже выписали домой. "Для меня самое важное в работе – не давать волю своим эмоциям", - процитировали в минздраве региона слова Мокшина.
https://ria.ru/20250222/grazhdanstvo-2000940711.html
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происшествия, здоровье - общество, оренбургская область, оренбург
Происшествия, Здоровье - Общество, Оренбургская область, Оренбург
В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП

Фельдшер в Оренбурге принял роды у пациентки в опрокинувшейся после ДТП скорой

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДТП с участием автомобиля скорой помощи в Оренбурге
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Оренбурге
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УФА, 24 фев – РИА Новости. Оренбургский фельдшер Алексей Мокшин принял роды у пациентки в машине скорой помощи, которая после столкновения с иномаркой упала на бок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Оренбургской области.
По словам собеседника агентства, когда бригада станции скорой помощи "Гагаринская" везла беременную женщину со схватками в перинатальный центр Оренбурга, произошла авария: водитель иномарки не пропустил спецавтомобиль с включенными сигнальными маячками и скорая от удара опрокинулась.
«
"Фельдшер Алексей Мокшин был в салоне скорой. Он удержал роженицу при аварии. Проезжающие водители остановились и на руках подняли машину скорой. У женщины начались экстренные роды. Мокшин оказал полную врачебную помощь, родилась девочка. Женщину и малышку увезли на реанимационном автомобиле, обтерли, укрыли, чтобы не произошло обморожения", - рассказали в областном минздраве.
В ведомстве отметили, что мама и новорожденная в удовлетворительном состоянии. Их уже выписали домой.
"Для меня самое важное в работе – не давать волю своим эмоциям", - процитировали в минздраве региона слова Мокшина.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОренбургская областьОренбург
 
 
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