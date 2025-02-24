Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 24.02.2025 (обновлено: 06:05 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/fbr-2001189177.html
СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе
СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе
Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и Агентство национальной безопасности (АНБ) попросили своих сотрудников не отвечать на письмо... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T02:39:00+03:00
2025-02-24T06:05:00+03:00
в мире
сша
кэш патель
илон маск
дональд трамп
агентство национальной безопасности сша
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и Агентство национальной безопасности (АНБ) попросили своих сотрудников не отвечать на письмо Управления кадровой службы (OPM) США с требованием предоставить отчет о проделанной за неделю работе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо Пателя и источники. Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. &quot;Директор ФБРКэш Патель в субботу попросил сотрудников бюро не отвечать сразу на электронное письмо OPM... Сотрудники Агентства национальной безопасности были также уведомлены о том, что им следует воздержаться от реагирования до получения дальнейших указаний от министерства обороны&quot;, — говорится в сообщении.По данным телеканала, "множество других федеральных департаментов" также посоветовали своим сотрудникам не отвечать на электронное письмо OPM. Как отмечает телеканал, многие письма федеральным служащим с призывом предоставить отчет о проделанной работе были отправлены с высокой степенью важности или красными восклицательными знаками. При этом, по информации CNN, глава секретной службы США Шон Керран поручил своим сотрудникам следовать указаниям письма OPM, подтвердив, что оно является правомерным и "требует ответа". Кроме того, по данным телеканала, Керран призвал тех сотрудников, которые еще не получили такое сообщение от Управления кадровой службы, без промедления связаться с OPM. Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html
https://ria.ru/20250221/sluzhba-2000700197.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7137c8d9caa6122ff5f96b4ffaa50ffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кэш патель, илон маск, дональд трамп, агентство национальной безопасности сша, фбр
В мире, США, Кэш Патель, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство национальной безопасности США, ФБР
СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе

CNN: ФБР и АНБ попросили сотрудников не подчиняться приказу Маска

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и Агентство национальной безопасности (АНБ) попросили своих сотрудников не отвечать на письмо Управления кадровой службы (OPM) США с требованием предоставить отчет о проделанной за неделю работе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо Пателя и источники.
Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Трамп призвал Маска действовать еще энергичнее
22 февраля, 17:30
«

"Директор ФБРКэш Патель в субботу попросил сотрудников бюро не отвечать сразу на электронное письмо OPM... Сотрудники Агентства национальной безопасности были также уведомлены о том, что им следует воздержаться от реагирования до получения дальнейших указаний от министерства обороны", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, "множество других федеральных департаментов" также посоветовали своим сотрудникам не отвечать на электронное письмо OPM. Как отмечает телеканал, многие письма федеральным служащим с призывом предоставить отчет о проделанной работе были отправлены с высокой степенью важности или красными восклицательными знаками.
При этом, по информации CNN, глава секретной службы США Шон Керран поручил своим сотрудникам следовать указаниям письма OPM, подтвердив, что оно является правомерным и "требует ответа". Кроме того, по данным телеканала, Керран призвал тех сотрудников, которые еще не получили такое сообщение от Управления кадровой службы, без промедления связаться с OPM.
Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
СМИ: служба маршалов США стала косвенно охранять Маска
21 февраля, 08:07
 
В миреСШАКэш ПательИлон МаскДональд ТрампАгентство национальной безопасности СШАФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала