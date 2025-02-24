https://ria.ru/20250224/fbr-2001189177.html

СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе

СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ: ФБР и АНБ попросили сотрудников не отчитываться о проделанной работе

Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и Агентство национальной безопасности (АНБ) попросили своих сотрудников не отвечать на письмо... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T02:39:00+03:00

2025-02-24T02:39:00+03:00

2025-02-24T06:05:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новый директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и Агентство национальной безопасности (АНБ) попросили своих сотрудников не отвечать на письмо Управления кадровой службы (OPM) США с требованием предоставить отчет о проделанной за неделю работе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо Пателя и источники. Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. "Директор ФБРКэш Патель в субботу попросил сотрудников бюро не отвечать сразу на электронное письмо OPM... Сотрудники Агентства национальной безопасности были также уведомлены о том, что им следует воздержаться от реагирования до получения дальнейших указаний от министерства обороны", — говорится в сообщении.По данным телеканала, "множество других федеральных департаментов" также посоветовали своим сотрудникам не отвечать на электронное письмо OPM. Как отмечает телеканал, многие письма федеральным служащим с призывом предоставить отчет о проделанной работе были отправлены с высокой степенью важности или красными восклицательными знаками. При этом, по информации CNN, глава секретной службы США Шон Керран поручил своим сотрудникам следовать указаниям письма OPM, подтвердив, что оно является правомерным и "требует ответа". Кроме того, по данным телеканала, Керран призвал тех сотрудников, которые еще не получили такое сообщение от Управления кадровой службы, без промедления связаться с OPM. Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html

https://ria.ru/20250221/sluzhba-2000700197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, кэш патель, илон маск, дональд трамп, агентство национальной безопасности сша, фбр