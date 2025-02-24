https://ria.ru/20250224/fas-2001274760.html

ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей

ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей - РИА Новости, 24.02.2025

ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала более чем на 2,2 миллиона рублей Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:10:00+03:00

2025-02-24T14:10:00+03:00

2025-02-24T15:34:00+03:00

экономика

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

альфа-банк

газпромбанк

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала более чем на 2,2 миллиона рублей Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 миллиона рублей", — отметили в службе. Как уточнили в ФАС, реклама Альфа-банка на телевидении содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций, а остальные данные представили на короткое время в поясняющей сноске, написанной мелким шрифтом. В другом ролике, который также распространялся в телеэфире, утверждалось, что "Альфа-банк — лучший банк для бизнеса", при этом не были указаны объективные критерии сравнения. "Текст сносок был также выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", — указала служба. В рекламе Газпромбанка, транслировавшейся на рекламной конструкции в Москве, рассказывалось о привлекательных для потребителей вкладах со ставкой в 22%, но при этом отсутствовали сведения о других условиях, влияющих на сумму доходов. Похожую наружную рекламу о вкладах со ставкой 20% распространял и ВТБ. В ней аналогичные допсведения об услуге показывались в течение короткого времени трудным для восприятия способом. В свою очередь, Т-Банк оштрафовали за рекламу чужого продукта. Организация разместила в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как объяснили в ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, а Т-Банк нарушил эту норму.

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экономика, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, газпромбанк