ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей
ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и ВТБ из-за рекламы
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала более чем на 2,2 миллиона рублей Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.
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"ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 миллиона рублей", — отметили в службе.
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Как уточнили в ФАС, реклама Альфа-банка на телевидении содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций, а остальные данные представили на короткое время в поясняющей сноске, написанной мелким шрифтом. В другом ролике, который также распространялся в телеэфире, утверждалось, что "Альфа-банк — лучший банк для бизнеса", при этом не были указаны объективные критерии сравнения.
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"Текст сносок был также выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", — указала служба.
В рекламе Газпромбанка, транслировавшейся на рекламной конструкции в Москве, рассказывалось о привлекательных для потребителей вкладах со ставкой в 22%, но при этом отсутствовали сведения о других условиях, влияющих на сумму доходов.
Похожую наружную рекламу о вкладах со ставкой 20% распространял и ВТБ. В ней аналогичные допсведения об услуге показывались в течение короткого времени трудным для восприятия способом.
В свою очередь, Т-Банк оштрафовали за рекламу чужого продукта. Организация разместила в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как объяснили в ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, а Т-Банк нарушил эту норму.
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