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ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей - РИА Новости, 24.02.2025
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14:10 24.02.2025 (обновлено: 15:34 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/fas-2001274760.html
ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей
ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей - РИА Новости, 24.02.2025
ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала более чем на 2,2 миллиона рублей Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:10:00+03:00
2025-02-24T15:34:00+03:00
экономика
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
газпромбанк
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала более чем на 2,2 миллиона рублей Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. &lt;...&gt; Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 миллиона рублей", — отметили в службе. Как уточнили в ФАС, реклама Альфа-банка на телевидении содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций, а остальные данные представили на короткое время в поясняющей сноске, написанной мелким шрифтом. В другом ролике, который также распространялся в телеэфире, утверждалось, что "Альфа-банк — лучший банк для бизнеса", при этом не были указаны объективные критерии сравнения. "Текст сносок был также выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", — указала служба. В рекламе Газпромбанка, транслировавшейся на рекламной конструкции в Москве, рассказывалось о привлекательных для потребителей вкладах со ставкой в 22%, но при этом отсутствовали сведения о других условиях, влияющих на сумму доходов. Похожую наружную рекламу о вкладах со ставкой 20% распространял и ВТБ. В ней аналогичные допсведения об услуге показывались в течение короткого времени трудным для восприятия способом. В свою очередь, Т-Банк оштрафовали за рекламу чужого продукта. Организация разместила в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как объяснили в ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, а Т-Банк нарушил эту норму.
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экономика, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, газпромбанк
Экономика, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк, Газпромбанк
ФАС оштрафовала четыре российских банка на 2,2 миллиона рублей

ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и ВТБ из-за рекламы

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала более чем на 2,2 миллиона рублей Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 миллиона рублей", — отметили в службе.
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Как уточнили в ФАС, реклама Альфа-банка на телевидении содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций, а остальные данные представили на короткое время в поясняющей сноске, написанной мелким шрифтом. В другом ролике, который также распространялся в телеэфире, утверждалось, что "Альфа-банк — лучший банк для бизнеса", при этом не были указаны объективные критерии сравнения.
«
"Текст сносок был также выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", — указала служба.
В рекламе Газпромбанка, транслировавшейся на рекламной конструкции в Москве, рассказывалось о привлекательных для потребителей вкладах со ставкой в 22%, но при этом отсутствовали сведения о других условиях, влияющих на сумму доходов.
Похожую наружную рекламу о вкладах со ставкой 20% распространял и ВТБ. В ней аналогичные допсведения об услуге показывались в течение короткого времени трудным для восприятия способом.
В свою очередь, Т-Банк оштрафовали за рекламу чужого продукта. Организация разместила в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как объяснили в ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, а Т-Банк нарушил эту норму.
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