ЕС планирует выделить Украине от 20 до 40 миллиардов евро, заявил Сийярто
Сийярто: ЕС хочет выделить Украине огромное количество оружия и средств
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. В Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 млрд евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает представленный сегодня пакет мер по продлению конфликта.
"Мы не поддерживаем идею, чтобы новые миллиарды евро европейцев тратились на продление войны сейчас, когда их надежда на мир сильнее, чем когда-либо. Поэтому мы не согласимся на любые подобные (шаги - ред.), мы каждый раз проголосуем против. Мы проголосуем против любой инициативы, которая угрожает успеху текущих американо-российских переговоров", - отметил Сийярто.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.