https://ria.ru/20250224/evrosojuz-2001319796.html

ЕС планирует выделить Украине от 20 до 40 миллиардов евро, заявил Сийярто

ЕС планирует выделить Украине от 20 до 40 миллиардов евро, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС планирует выделить Украине от 20 до 40 миллиардов евро, заявил Сийярто

В Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 млрд евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:44:00+03:00

2025-02-24T16:44:00+03:00

2025-02-24T16:44:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. В Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 млрд евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Фигурируют суммы от 20 до 40 миллиардов евро, которые Евросоюз якобы должен дополнительно отправить Украине, также в планах невообразимое количество оружия", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1. Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает представленный сегодня пакет мер по продлению конфликта. "Мы не поддерживаем идею, чтобы новые миллиарды евро европейцев тратились на продление войны сейчас, когда их надежда на мир сильнее, чем когда-либо. Поэтому мы не согласимся на любые подобные (шаги - ред.), мы каждый раз проголосуем против. Мы проголосуем против любой инициативы, которая угрожает успеху текущих американо-российских переговоров", - отметил Сийярто. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250221/berbok-2000849645.html

https://ria.ru/20250220/vengrija-2000665658.html

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россия, украина, венгрия, петер сийярто, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире, евросоюз