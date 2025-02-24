https://ria.ru/20250224/evrosojuz-2001289524.html
Евросоюз внес в санкционный список организатора выставки "Россия"
Евросоюз внес в санкционный список организатора выставки "Россия" - РИА Новости, 24.02.2025
Евросоюз внес в санкционный список организатора выставки "Россия"
Евросоюз внес в санкционный список организатора выставки "Россия" автономную некоммерческую организацию "Дирекция Выставки достижений "Россия", следует из... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:52:00+03:00
2025-02-24T14:52:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список организатора выставки "Россия" автономную некоммерческую организацию "Дирекция Выставки достижений "Россия", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В качестве обоснования утверждается, что на выставке проводятся мероприятия, посвященные достижениям России в СВО. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, владимир путин, евросоюз
Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
Евросоюз внес в санкционный список организатора выставки "Россия"
ЕС ввел санкции против АНО "Дирекция Выставки достижений "Россия"