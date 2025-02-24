https://ria.ru/20250224/evropa-2001377598.html

Европа сама отказалась от переговоров с Россией, заявил Путин

Европа сама отказалась от переговоров с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Европа сама отказалась от переговоров с Россией, заявил Путин

Европа сама отказалась от переговоров с Россией, захотят вернуться - пожалуйста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:10:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европа сама отказалась от переговоров с Россией, захотят вернуться - пожалуйста, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они (европейцы - ред.) сами отказались от контактов с нами. Захотят вернуться - пожалуйста", - сказал он автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000851514.html

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2025

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россия, европа, владимир путин, павел зарубин, в мире